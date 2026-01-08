5090A與5106A、B公車轉型桃小巴 刷桃園市民卡免錢

1月12日起，桃園市府闢駛5090A及5106(A)(B)公車路線轉型為九人座小客車桃小巴營運，提供更靈活、貼心的接駁服務。圖：交通局提供

為提升市區公車服務品質及便利使用，桃園市交通局持續推動「桃小巴」政策，除了既有於復興、桃園、觀音及新屋區行駛之外，今(115)年度首波再新增2條轉型路線，自1月12日起，闢駛5090A及5106(A)(B)公車路線轉型為九人座小客車桃小巴營運，提供更靈活、貼心的接駁服務。

交通局長張新福表示，目前桃小巴計畫正以大數據分析乘車狀況，針對運量較少之公車路線進行轉型為桃小巴車輛服務。透過釋出大客車駕駛人力，由大客車公車轉型的駕駛將投入於幹線公車增班，讓整體公共運輸系統運作更具效率。

此次轉型內容為將原5090路線調整行駛往來桃園桃客總站至復興站路段，此路段維持桃園客運服務；而復興站至拉拉山路段則改由台灣真好公司以九人座桃小巴營運5090A路線接續服務；另5106(A)(B)路線全線轉型為桃小巴，由台灣真好公司自大溪行駛至霞雲里，路線及服務品質均維持不變，原有乘客可無縫銜接搭乘。

張新福表示，前揭路線轉型桃小巴後，5090A平假日每日往返2班次、5106(A)(B)路線由現行往返合計6班次增加為8班次，提升班次密度，縮短候車時間。市民朋友搭乘桃小巴路線時，使用「桃園市民卡」刷卡即可享有免費乘車優惠，鼓勵市民多加利用公共運輸，落實低碳永續交通。

除上述2條路線外，今年上半年預計市府再推出25條桃小巴路線，其中2月於大溪區及八德區10條、3月於復興區及觀音區3條、5至6月於新屋區、桃園區及八德區共轉型12條。下半年則預計新闢23條桃小巴路線，預計將擴大行政區至龜山、蘆竹、中壢、楊梅、平鎮、龍潭等各行政區，也配合市府重大交通建設闢駛，包含龍潭轉運站、捷運綠線優先段等，規劃以桃小巴接駁運量較低之捷運站周邊社區，強化主線、支線與鄰里接駁之整合，打造更完善的公共運輸網絡。

交通局補充，相關公車資訊可先至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次時刻與動態，以節省候車時間。

