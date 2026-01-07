51分鐘CPR續命奇蹟 彰基中西醫合療陪伴心衰竭病患8年抗戰

廖英傑主任說明，彰基心臟衰竭團隊提供涵蓋藥物與非藥物治療，並依病情安排心臟電燒、心律調控器及相關植入式治療，為病人量身打造完整照護。圖／彰基醫院提供





「如果不是那51分鐘的心肺復甦術（CPR），今天我不可能站在這裡。」現年62歲的倪先生回憶起2017年那場生死交關的時刻，仍心有餘悸。當年他因急性心肌梗塞導致心跳驟停，歷經長達51分鐘的CPR搶救，並緊急使用葉克膜（ECMO）才撿回一命。此後多年反覆住院、數度收到病危通知書，一度被判定為重度心衰竭高風險個案。

然而，發病近八年後，倪先生如今不僅能自在出席記者會，更逐步找回生活品質，關鍵正是彰化基督教醫院心衰竭團隊長期且系統化的「全人照護」。

彰基心臟科主任廖英傑醫師指出，彰基身為中台灣重要醫學中心，長期收治來自彰化、雲林、南投及嘉義等地的急重症心臟疾病患者，包括急性心肌梗塞、嚴重心律不整與重度心衰竭等高風險族群。心衰竭並非一次治療即可痊癒，而是需長期追蹤、精準調整治療並仰賴跨團隊合作的慢性疾病。

彰基建構完整的心衰竭團隊照護模式，整合心臟科、護理、藥事、營養及中醫等多專業資源，從急性期治療、藥物最佳化、心律控制到出院後追蹤與衛教，皆依循國際治療指引執行，並通過醫策會疾病照護品質認證，有效降低急性惡化與再住院風險。

心衰竭團隊負責人陳韋傑醫師表示，倪先生於2021年再度因心衰竭急性惡化，心臟射出分率（EF）一度降至19%，合併心房顫動，後續接受電燒手術穩定心律。雖急性危機解除，仍長期受睡眠中斷、活動易喘所苦。經整體評估後，團隊導入中醫共同照護。

倪先生分享，接受為期三個月的中西醫整合治療後，睡眠與食慾逐步改善，體重增加約2公斤，心臟射出分率穩定維持在40%左右，讓他對未來生活更具信心。

中醫部副主任陳運泰醫師指出，中醫在心衰竭治療中著重整體調理與體力支持，近年研究也顯示，在標準西醫治療下加入中醫藥輔助，具安全性並有助降低惡化風險。

彰基心衰竭團隊強調，心衰竭治療不只是延長生命，更重要的是守護生活品質，透過完整而值得信賴的醫療團隊，陪伴病患走過漫長抗戰。

