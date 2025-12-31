51歲中和警酒駕「還開公務車採買」！慘遇友軍下場曝光

社會中心／徐詩詠報導



新北中和日前傳出一名員警違法酒駕，偵查隊一名資深小隊長在飲酒後選擇酒駕，甚至還公器私用駕駛公務車位出採買，在買楊桃汁的過程中，遭北市警方攔查。酒測值高達0.63mg/L。中和分局長得知火速祭嚴懲，該小隊長遭記兩大過免職處分，分局長陳宇桓也自請加重記過處分。





中和分局指出，該名許姓小隊長在20日休假期間，在飲用高粱酒後，下午14時10分駕車行經北市萬華區華翠橋下時，遭北市政府警察局保安警察大隊員警攔查。經現場實施酒精濃度檢測，許員酒精值超標涉犯公共危險罪嫌。全案依法移送台北地檢署偵辦。針對該小隊長違法行為。審認對方身為執法同仁卻知法犯法，已嚴重影響警譽，依「警察人員人事條例」及「公務人員考績法」規定，從重予以一次記二大過免職處分，並報警察局陳市府核定。另就內部管理責任部分，分局長已主動就督導不周自請加重處分，以示負責；同時，針對車輛管理及人員管控等可能疏失，本分局亦已啟動調查程序，將嚴肅追究相關主管之考監責任，絕不護短。





51歲中和警酒駕「爽開公務偵防車採買」！當場被友軍抓到2大過免職

該名小隊長酒駕上路，被北市警方當場攔查。（示意圖／翻攝畫面）中和分局表示，本分局將持續落實於各項集會、勤前教育加強宣教，建立正確法治觀念，杜絕僥倖心理。並重申警紀是警察的命脈，對於同仁違法違紀案件，定當從嚴從速處理絕不護短。本分局將引以為戒，精進內部管理，以維護警察優質形象，確保民眾對警察之信任。





