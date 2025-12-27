51歲凍齡玉女宣布進軍小紅書！素顏震撼網 8歲雙胞胎兒近況罕曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星楊采妮過去和郭富城合作拍攝電視廣告而出道，憑藉清純氣質與過人美貌圈粉無數，更因此被封為「玉女接班人」。近日，楊采妮開通小紅書帳號並分享日常生活，8歲雙胞胎兒罕見曝光也成了網友討論焦點。

楊采妮近日在小紅書曬出一家人過聖誕節的影片，只見她在文中感慨時間過得很快，透露8歲的雙胞胎兒身高已經高過她的肩膀，表示雖然近年都將重心放在家庭，但完全沒有注意到孩子默默長大了。

值得注意的是，楊采妮在短片中也曝光自己的近況照，雖然她已經51歲了，不過素顏的臉蛋幾乎沒有任何瑕疵，凍齡狀態也讓網友稱讚不已，「還是這麼陽光，這麼美」、「妳是怎麼做到和三十年前一個樣」，對於網友敲碗分享保養心得，楊采妮也在留言區回應「好」，展現親民的一面。

楊采妮罕見曝光8歲雙胞胎兒的生活日常。（圖／翻攝自小紅書）

