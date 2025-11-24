51歲女涉毒駕拒檢衝撞 警連開8槍擊破輪胎破窗逮人

cnews204251124a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局小檜溪派出所員警，今（24）日下午3時43分左右，於轄內三民路1段及自強路口，攔查1輛未依規定使用方向燈的違規車輛。桃園警分局表示，員警目視發現車內疑有毒品吸食器，不料51歲許姓女駕駛，見情況不對竟踩下油門開車高速逃逸。許女為了逃避員警追查，甚至企圖衝撞警車，最後員警朝自小客車輪胎連開8槍，擊破前方左右兩輪及右後輪胎，使車輛無法動彈，強勢破窗將許女拉下車制伏。也在車內查獲海洛因與安非他命等毒品。

廣告 廣告

桃園警分局表示，當時員警見許女衝車逃竄，立即通報發動攔截圍捕，她則沿三民路、長壽路，一路往龜山方向逃逸。沿路蛇行意圖規避警網攔查，甚至衝撞警車，由於當時車輛眾多，失序行為已嚴重危害民眾生命安全。員警在桃園龜山區長壽路與忠義路1段，進行包夾攔截。

cnews204251124a07

警方表示，截獲許姓女駕駛後，員警立即下車對自小客車輪胎連開8槍，擊破前方左右兩輪及右後輪胎，使車輛無法動彈，再強勢破窗將許女拉下車制伏。隨即也於車內查獲海洛因、安非他命等毒品。透過毒品唾液快篩，發現許女於駕車前涉嫌吸食毒品。全案訊後依毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送偵辦。

照片來源：桃園市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

AI巡防系統查獲失竊汽車 租車未還涉侵占和解未通報尋獲

高速狂飆拒攔檢 警逮通緝犯起獲依托咪酯菸彈

【文章轉載請註明出處】