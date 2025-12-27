51歲婦乳房摸到硬塊確診乳癌 乳房保留手術結合新型放射治療降復發

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】51歲蔡姓女患者，右側乳房有明顯硬塊，到童綜合醫院乳房醫學中心就醫，經由于家珩主任安排檢查後，診斷患者右乳有2公分左右腫瘤且無淋巴轉移，進行乳房保留手術切除腫瘤，手術成功且恢復良好。

術後銜接放射治療 降低局部復發風險

術後服用賀爾蒙抑制劑並轉至放射腫瘤科進行後續的治療，經葉啟源主任診察後，建議可進行銳視刀適應性放射治療，消滅殘餘癌細胞，大幅降低局部復發風險，可達到與全乳切除同等的療效。個案在一個月內共進行了20次治療，每次治療都會利用新世代影像導航技術進行掃描確認位置，如果治療位置發生變化也會調整劑量與放射治療範圍。

銳視刀結合適應性放射治療 兼顧療效與副作用控制

放射腫瘤科葉啟源主任表示，銳視刀是最新一代的高階直線加速器，結合「治療」與「監測」，是為可以使用適應性放射治療而設計的設備，其聚焦輻射劑量於病灶，使腫瘤儘可能受到最大殺傷力，且附近的正常組織器官受到最小的影響，不僅提升治療效果，並縮減患者療程天數。

廣告 廣告

每次治療即時影像調整 避免不必要放射暴露

葉啟源主任舉例說明使用於乳房保留手術的患者，高科技銳視刀設備搭配使用適應性放射治療(Adaptive Radiotherapy) ，在開始進行療程前，會先接受電腦斷層模擬定位影像掃描（CT-sim），醫師會利用電腦斷層模擬定位影像來規劃患者的治療計畫。

而之後每次進行放射治療，患者在銳視刀治療機台上會再由新世代影像導航技術進行掃描。這二組影像會進行比較，以確定是否有任何變化。如果有變化，醫師會和物理師討論適時的調整治療計畫和放射劑量，減少不必要的放射劑量與照射範圍，也降低患者皮膚破皮變黑、肺部纖維化等副作用產生。

早期發現＋早治療 提升存活與生活品質

葉啟源主任呼籲，醫療技術與科技與日俱進，癌症與絕症已經不能劃上等號，許多癌症只要能夠早期發現、積極治療，以及配合醫囑應用新型療法，不僅大幅提升存活率，甚至有機會根治痊癒，得更高的存活率與更好的生活品質。

【延伸閱讀】

乳房葉狀瘤術後意外懷孕 新手媽「重建乳房手術」重拾自信

乳腺炎與乳癌症狀相似？如何辨別及檢查？醫師來解析！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67170

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw