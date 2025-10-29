51歲嫁猶太富商「如童話故事」 坣娜淡出演藝圈「投身猶太文化」：一切老天注定

坣娜2017年嫁給猶太裔「四星國際」董座薛智偉（Jeffery Schwartz），去年夫妻還與蔣萬安同台。翻攝坣娜臉書



「美聲歌后」坣娜今天（10╱29）傳出病逝消息，享年59歲，消息傳出讓所有歌迷粉絲心碎。她曾經演出《還君明珠》、《情定少林寺》等戲劇頗受歡迎，後期因《奢求》、《自由》等情歌霸榜KTV歌單。不過，坣娜情路坎坷，她曾有一位愛情長跑27年的男友，兩人疑似未論及婚嫁，感情變淡後，兩人分手陷入低潮。當時朋友牽線下，認識了前妻病逝的猶太裔美籍富商薛智偉（Jeffery Schwartz），兩人感情升溫，2017年坣娜終於步上紅毯，淡出演藝圈的她，近年隨著夫婿推廣猶太文化，投入「JTCA猶台文化交流協會」及「猶太文物博物館」的籌辦。如今坣娜仙逝，除了家人遺憾不捨外，更讓粉絲痛心。

廣告 廣告

談起兩人的婚姻，坣娜曾表示丈夫薛智偉大她15歲，因歷經喪妻之痛，薛智偉一度封閉自己，直到透過共同好友介紹認識後，兩人因相似的正向性格與人生信念，相愛相惜。而都曾歷經感情創傷的兩人，交往後感情甜蜜，就連結婚後也都夫唱婦隨，羨煞外人。

坣娜2017年嫁給猶太裔「四星國際」董座薛智偉（Jeffery Schwartz），去年夫妻還與蔣萬安同台。翻攝坣娜臉書

本來薛智偉不打算結婚，但坣娜認為兩人相遇是命中註定、最好的安排，她一直對婚姻有美好嚮往，她曾說道：「畢竟我這輩子是個女人，還是結一次婚吧，就算今天結婚明天離婚也OK。」本來兩人對未來看法分歧，直到坣娜決定放下感情，「那你離開，不要待在我旁邊礙我的事」。薛智偉不願意兩人分離，因此某天突然對坣娜說「我們去看戒指吧！」薛智偉才把當年51歲的坣娜娶回家。

坣娜近年來鮮少出現在螢幕前，除了經營自己的瑜珈教學事業外，她和老公共同打造台灣首座猶太聖殿、浸禮堂、猶太文物博物館，坐落在台北市中心，占地約632坪，更積極推動猶太文化。

藝人坣娜驚傳離世，她近年以瑜珈為主業。翻攝坣娜臉書

坣娜曾受訪表示，她並非猶太教徒，可是尊重各種「勸人向善」的宗教，能與丈夫攜手推廣文化交流，是人生中最珍貴的緣分，坣娜還放閃笑說：「我跟薛先生都是正向的人，面對問題就是解決問題，一切都是老天注定。」

藝人坣娜驚傳離世，她的經典歌曲《奢求》曾是KTV熱門歌曲。翻攝NaNaTangVEVO YT

留下許多經典名曲的坣娜，4年多前的TICC演唱會成絕響，她當時表示：「我當時就說過，這可能會是唯一一場，沒想到真的成真了。」

更多太報報導

富二代雙屍案！創投CEO「穩交女友疑非她」豪宅3女鞋主人身分曝

東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光