51歲心血管畸形 導管栓塞獲心生

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醫師劉瑋莉指出，「巨大先天性冠狀動脈廔管」是一種罕見的心臟血管畸形。(記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

51歲蘇先生長年飽受心跳異常困擾，健檢發現有心雜音，因同時有心律不整且頻繁發作，在接受電燒手術治療後雖心律不整明顯改善，但心雜音持續存在，且隨著年紀越來越大，體能也下降。醫師確診為「巨大先天性冠狀動脈廔管」心血管畸形，經採用心導管栓塞手術治療，僅2小時讓他就重獲「心」生。

大林慈濟醫院小兒心臟科醫師劉瑋莉指出，「巨大先天性冠狀動脈廔管」是一種罕見的心臟血管畸形。正常情況下，冠狀動脈應負責供應氧氣給心肌，但病人的冠狀動脈卻長出一條異常的廔管直接連通至心臟腔室或大血管，形成了一條不該存在的「秘密通道」。

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但如果這條廔管太大，就會導致嚴重的「竊血現象」，讓原本應該流向心肌、提供營養的血液，被這條廔管「偷走」並分流掉，進而引發一系列連鎖反應，包括心肌缺氧、心臟擴大、心衰竭等症狀，甚至可能形成血管瘤，而增加其他併發症的風險。

劉瑋莉表示，手術當天患者在局部麻醉的情況下保持清醒，於術中置入栓塞裝置後，封堵效果極佳，從冠狀動脈攝影可見已完全阻斷廔管無異常血流。患者下午2時進導管室，下午4時前就完成手術，現已出院恢復正常生活。

劉瑋莉強調，發生冠狀動脈廔管初期幾乎沒有症狀，如被醫生告知有心雜音，或是有不明原因胸悶、胸痛、心悸或心跳不規則，請盡快就醫檢查，如有已知的冠狀動脈廔管，即使是小型無症狀，醫師評估暫不需手術處理，也應定期追蹤。