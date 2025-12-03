51歲本土男星病危暴瘦！消失2個月「滿血回歸復工」72字親曝現況

娛樂中心／綜合報導

51歲八點檔男星洪毛（紅毛，吳義文）9月底身體不適緊急送醫，不僅肝指數飆破8000、併發膽囊炎，在加護病房住了5天，還一度收到病危通知。繼10月中旬首度公開發聲報平安後，時隔1個半月，他今（3）日再度透過社群平台發文，透露自己已「滿血回歸」復工，喊話粉絲繼續支持。

洪毛出院復工。（圖／翻攝自洪毛臉書）

洪毛今日PO出工作側拍照，表示自己已痊癒出院並回到工作崗位，正在進行廣告拍攝，「抱歉讓所有關心我的鄉親好朋友替我擔心了，接下來也會呈現出更多好的作品給大家，希望大家一定要繼續支持喔。」而他早前傳出暴瘦15公斤，如今畫面中氣色紅潤，看得出好轉許多。

洪毛（右起）日前與林柏妤、賴芊合、蘇晏霈參加車友婚宴。（圖／翻攝自蘇晏霈臉書）

事實上，蘇晏霈日前才與洪毛、林柏妤、賴芊合參加車友婚禮，寫下：「毛哥（洪毛）也順利康復中，大家放心，我們都有好好盯他的。」如今洪毛大病初癒親自分享近況，李國超、謝金晶、馬國弼（馬國畢）、卞慶華與大批網友都湧入留言區，祝福他一切平安健康。

