51歲林志玲大跳啦啦舞！ 合體洋基女孩應援羞喊：裝可愛怎麼好意思

「第一名模」林志玲於今（27）日驚喜現身新竹市立體育館，為「洋基工程籃球隊」的首場主場賽事擔任應援嘉賓。現年51歲的她，不僅展現極致凍齡的狀態，更首度與啦啦隊「洋基女孩」同台大跳啦啦舞，活力四射的表現讓現場球迷熱血沸騰，尖叫聲不斷。

曾在日本職棒開球的林志玲，這回是第一次公開為籃球賽應援，驚喜獻出啦啦隊舞蹈表演。對於征戰過無數大舞台的她來說，練舞動作雖難不倒，但「心魔」才是最大挑戰。她幽默坦言：「最難的是心理準備，畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起，叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思？」

至於為何會點頭答應這次驚喜演出？林志玲透露全因一份特殊緣份：「是因為劉董事長的太太是我的高中學妹！」 正因為這層學姊學妹的交情，才讓林志玲獻出珍貴的籃球應援處女秀，她也笑稱：「志玲姊姊很會加油，所以這次負責來點燃勝火！」

大跳青春啦啦舞也勾起了林志玲的少女情懷。她回憶起小學時期，操場上會打籃球的男生絕對是全校的風雲人物，「班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生」！

被問到當時是否有大膽告白？林志玲展現出優雅的一面，笑說當時年紀小，沒有什麼熱情的舉動，「小女生好像都是放在心中，頂多偷偷寫在畢業紀念冊裡」 。那份純純的仰慕之心，至今仍是她心中美好的青春回憶。

林志玲洋基工程籃球隊開幕。（圖／林志玲工作室提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導