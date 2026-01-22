51歲林志玲現身深圳「人群中回眸」超美！ 網友驚呼：真人比電視美十倍

近日，林志玲在深圳出席品牌活動，以亮眼的外貌再度引發討論。有網友在社群平台分享照片，大讚她氣質突出、「真人比電視上還要美十倍」，尤其嗓音更是迷人，「聲音一出來，整個人都酥麻了！」

當天林志玲身穿金色無袖長裙亮相，身高175公分的她站姿挺直，整體線條俐落。即使是近距離拍攝的照片中，她依舊皮膚緊緻、氣色紅潤，在走動、揮手與停下互動時，臉上始終帶著優雅微笑。活動期間，她不僅親切配合粉絲拍照，也會留意不同區域的需求，幾張在人群中回眸看鏡頭的照片，都美到被網友熱烈按讚誇獎。

廣告 廣告

相關照片曝光後，也引起外界好奇她如何維持容貌美麗。部分網友認為這跟她長期自我管理有關，包括飲食清淡、重視蛋白質攝取、保持運動習慣等等，也有人推測可能靠醫美輔助。但多數網友都認同「51歲能保持這樣的狀態不容易」，對她默默付出的努力感到敬佩。

延伸閱讀

林志玲「絕佳名模身材」看不出50歲！靠彩虹飲食、加強代謝，50+也能美得很優雅

AKIRA甜讚「娶外國太太很好」！結婚6年幾乎不吵架 林志玲1特質勝過日本女生