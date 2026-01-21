51歲林志玲面相變了？ 網指「撞臉莫文蔚」 本人現身全場震驚了

林志玲代言照（左圖）曝光，被指面相變了。昨她出席活動（右圖），看起來依舊亮麗。翻攝微博



51歲的林志玲在中國接下保養品代言，形象照曝光引起熱議，網友直言「面相變了」、「臉蛋不一樣」。昨（1/20）她現身品牌活動，提到「要對自己有自信，沒人100分」，正面回應外界評論。

林志玲擔任法國科蘭黎（Clarins）卓越大使，穿上銀金色禮服拍攝形象照，以英氣表情展現女王架勢，網友看了覺得「沒有以前好看了」、「眼睛怎麼好像小了」、「變兇了」、「撞臉莫文蔚」，但也有人指出，應是妝髮及拍攝角度的關係，加上高冷模樣與甜美形象不同，才有了落差感。

林志玲昨出席品牌深圳活動，同樣穿著金色禮服，款式則變成削肩，纖細又凹凸有致的身材一覽無疑，臉蛋美貌看起來依舊，引起民眾驚呼：「比電視上還漂亮很多倍，而且非常優雅」，還有人說看到她走出來的那一刻，自己「差點忘了呼吸」。

林志玲笑盈盈跟民眾打招呼，說要對自己有自信，她不想替自己打分數，因為沒有人是100分，也沒有人是0分，不論外界怎麼看，重點是要活在當下，好好珍惜眼前的每一刻就是最棒的。一番話被認為是回應外界的評論。

