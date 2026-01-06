51歲楊采妮狀態超驚人！公開「妝前5分鐘臉部運動」，幫助消水腫、減少細紋及肌肉下垂
作為影壇永遠的一代玉女，楊采妮即便是51歲、步入家庭並育有一對寶貝兒子後，出現在鏡頭前依然散發著優雅且明亮的氣息。面對忙碌的育兒生活，她坦言自己非常怕麻煩，因此更傾向於尋找「快速且有效」的方法來維持狀態。她近期大方分享了持之以恆多年的「妝前5分鐘臉部運動」，透過簡單的美容工具提拉，不僅能告別水腫，更能喚醒肌肉線條，讓後續妝感更加服貼。
楊采妮的保養哲學：效率至上的「臉部有氧運動」
楊采妮認為，幫臉部做運動就像身體健身一樣，能有效提升肌肉線條並減少阻塞。對於時間有限的現代女性，這5分鐘的刮痧按摩儀式能促進血液循環，讓臉色在化妝前就呈現自然紅潤，並同步解決水腫、細紋及肌肉下垂的困擾。
楊采妮的保養哲學：妝前 5 分鐘提拉按摩 5 大步驟
洗臉後，先拍上柔膚水並滴入 1～2 滴美容油（她偏好含維生素A、C、E或玫瑰果油的抗氧化配方），接著使用工具由下往上提拉：
額頭：由眉毛處往髮際線推，減少抬頭紋。
眼周：由眼肚推往太陽穴，並在眼窩輕輕帶過。
蘋果肌：由鼻翼兩側推往髮邊，維持飽滿度。
輪廓線：由下巴順著輪廓拉至耳下，雕塑小 V 臉。
頸部：由下往上拉至下顎，預防頸紋。
貼心提醒： 按摩吸收後再擦上精華與 SPF50+ 防曬，才是完美的妝前準備。
楊采妮對各式美容工具深有研究，並發展出獨特的運用心法，其中她特別貼心還替粉絲解答這兩款自己的使用方法
金色 T 字型美容儀：利用微震動效果按摩。除了額頭，她特別加強在眼下位置從眼角推往眼尾，達到提升作用；法令紋處則從鼻翼嘴角往耳朵方向推開。
粉紅雙頭美容儀：細頭端用來「刮頭皮」，幫助頭部放鬆；扁平端則專門用來大面積刮整臉與頸部，釋放緊繃壓力。
楊采妮美容工具清潔術
對於網友好奇的清潔問題，楊采妮也耐心解答。若工具沾染較多油份，她會將牙膏擠在指腹上推開清潔，再沖水擦乾。若是日常快速使用，則使用消毒噴霧搭配紙巾擦拭即可，確保每次接觸肌膚的工具都是純淨狀態。
看更多 CTWANT 文章
《玉茗茶骨》最美掌門人！古力娜扎超愛「臉部瑜伽」與「內服調理」，6個保養法維持超白膚色＋零死角精緻臉
誰信她 51 歲？林志玲狀態超頂「站 C 位熱舞」眨眼萌翻全場，勇於挑戰、永不放棄才是最高級的保養
出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫
其他人也在看
陳喬恩素顏近照嚇壞粉絲！臉上「長怪物」不是老化，竟是1健康警訊
藝人陳喬恩日前在社群曬出超近距離素顏照，卻自爆「眼角長了怪物」，畫面一拉近立刻引發熱議。原來不是過敏也不是熬夜黑眼圈，而是很多人都中過的麥粒腫（針眼）。到底為什麼會突然找上門？又該怎麼處理、怎麼預防，女人我最大 ・ 1 天前 ・ 4
44歲依舊是顏值巔峰！宋慧喬「小男孩短髮」造型帥翻，揭秘同款彩妝打造頂級奶油肌＋粉嫩唇頰
宋慧喬最新造型是叛逆與優雅並存的「小男孩短髮」宋慧喬此次造型最震撼之處在於那頭極致輕盈的小男孩風格短髮。這款髮型不僅更突顯了她精緻的五官比例，透過蓬鬆且具層次感的剪裁，將女性的嬌柔與少年的英氣完美揉合。擺脫了繁重長髮的束縛，短髮讓她的眼神顯得更加深邃、靈...styletc ・ 23 小時前 ・ 4
染燙後的正確護髮技巧公開！想要捲度不塌、髮色不黃？設計師都在做這幾件事！
首先在燙髮階段就決定了後續整理的難易度！資生堂專業美髮的經典「極綻光水質感」燙髮科技，核心就在於燙與護同步進行，在塑造捲度或弧線的同時，維持髮絲所需的水分與光澤感，避免常見的乾硬、失彈問題。這也是為什麼同樣是燙捲，有些人的頭髮洗完還是柔順好整理，有些卻一...styletc ・ 1 天前 ・ 3
「臉上長痣」竟是癌症！醫示警：出現1現象快就醫
一名75歲老翁一年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，按壓後也沒有明顯疼痛，因此未特別留意。直到黑斑逐漸變大，就醫後確診基底細胞癌，後續進行皮膚腫瘤廣泛性切除手術。醫師提醒，民眾日常生活中可落實防曬措施，如避免正中午長時間曝曬、外出時配戴寬帽緣的帽子、太陽眼鏡或使用防曬傘及防曬乳，以降低紫外線對皮膚的長期傷害。三立新聞網 setn.com ・ 21 分鐘前 ・ 發表留言
遮瑕最高段位是「看不出來」！高端美女都在用的6款零破綻遮瑕清單
1.彩妝天王小凱老師必用款遮瑕刷由彩妝天王小凱老師親研的KAIBEAUTY高訂遮瑕刷，從工具就把遮瑕質感拉到專業級。最新研發的高訂無痕遮瑕刷#C01以一字型平口刷頭結合側鋒雙V立體切角，能順著臉部凹凸推開遮瑕，點、線、面一筆完成，邊界自然融入底妝，特別適合修飾泛紅與不均...styletc ・ 3 小時前 ・ 發表留言
冬季肌膚乾燥怎麼保養？5 款年末精選質感保養，從髮膚到體內維持最佳狀態
入冬後氣溫驟降、濕度下探，肌膚與頭髮首當其衝出現乾燥、緊繃與敏感狀況；再加上年末聚餐頻繁、作息紊亂，內外失衡更容易讓狀態快速下滑。醫師也提醒，冬季保養關鍵不只在「補」，更在於維持屏障穩定與身體代謝節奏，避免一次過度刺激。從保濕修護、髮絲養護到腸道順暢，選對適合的日常保養品，才能在忙碌的年末時刻，依然維持看得見的好狀態。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026美妝快閃活動！Jo Malone、M.A.C、DR.WU用香氣、美妝、美食開啟馬年好運氣
2026美妝快閃活動！Jo Malone、M.A.C、DR.WU用香氣、美妝、美食開啟馬年好運氣～造咖 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
馬年限定美妝搶先看！嬌蘭奢鑽金馬香水美到太犯規、怡麗絲爾膠原A醇開運禮盒可愛爆擊、LUSH馬到成功讓妳洗澡也有儀式感！
嬌蘭這次直接端出收藏級規格，推出馬年限量版的「摯紅幸運淡香精奢鑽金馬蜂印瓶」！將經典蜂印瓶換上象徵熱情與好運的炙紅玻璃，瓶身中央鑲嵌鍍真金的駿馬雕飾，並點綴施華洛世奇水晶，整體就像一件高級珠寶藝術品，完全是香氛控會想收藏一輩子的那種等級。香氣本身也很有新...styletc ・ 3 小時前 ・ 發表留言
面板族群大爆發！群創亮燈累漲66%噴216億元 「這檔」拉第2根漲停炸量47萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）股價創高帶動下，台股大盤在昨（5）日突破3萬大關後，今（6）持續飆高，截至12點15分，加權指數來到...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 26
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 97
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 101
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 22 小時前 ・ 11
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 125
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 22
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 168
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 139
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 37