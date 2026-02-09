51歲楊采妮真實現況惹關注 曝亡父生前紅包照藏洋蔥

楊采妮分享小時候與父親相處點滴。翻攝charlieyoung_523 IG

曾紅遍港台的楊采妮，現年51歲依舊凍齡美貌不減，婚後移居新加坡的她，日前驚喜開通全新社群平台，分享生活點滴與家庭日常，親民互動掀起粉絲關注。隨著農曆春節將至，她近日貼出童年與父親的珍貴合照，以及爸爸生前親手寫字的紅包袋，溫馨回憶讓不少網友直呼感動。

楊采妮透露，小時候每到過年，爸爸都會準備紅包給她，這些紅包她至今仍細心收藏、一個都捨不得丟。「有了自己的孩子之後，我才真正明白，這不只是父母給兒女的祝福，更是一份牽掛。」她感性表示，無論年紀多大，在爸媽眼中永遠是孩子，雖然不想讓父母擔心，卻格外珍惜這種被疼愛、被惦記的感覺。

童年最珍貴的年節畫面

談起年節記憶，她也回想過往常趁春節與媽媽回台灣探望外婆。個性堅強獨立的阿嬤，總會提前準備滿桌家常菜迎接她們，還特別把最大的雞腿夾到她碗裡，熟悉的味道成了她童年最深刻的年節畫面。對她而言，春節不只是熱鬧慶祝，更是與家人團聚、共享天倫的重要時刻。

事實上，楊采妮媽媽是台灣新北人，她3歲隨父母移居香港，後來因與郭富城拍廣告出道迅速走紅，憑清新氣質成為MV女王，更躍上大銀幕，當年與「玉女掌門人」周慧敏齊名，被封為「玉女接班人」，人氣席捲港台。即使淡出螢光幕多年，如今仍保有好狀態，近來社群曝光的照片更被粉絲大讚容貌如昔。

