51歲港姐乳癌四期睡夢中驟逝！鄭秀文痛曝最後私訊內容 網揭受她激勵生前圓夢

鄭秀文激勵了吳文忻在51歲時勇敢追夢，如今吳文忻癌逝，鄭秀文透露兩人最後聯絡內容。翻攝IG＠sammi_chengsauman

51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發並惡化至第四期，昨（9日）家屬宣布已於醫院睡夢中安詳離世。香港歌壇天后鄭秀文隨即在社群平台發長文悼念。鄭秀文透露，自己與吳文忻雖然算不上深交，但兩人在2025年3月12日，因吳文忻主動私訊邀請為新書寫序而結緣，雙方最後的互通訊息是在2026年4月4日。

鄭秀文表示，當時吳文忻回覆她自己正身在醫院，需要做身體和治療所需的評估，「今早看到文忻已逝世的消息，內心先是一沉，這種不捨相信也是我們所有人的共同感受。我相信生離死別的痛，無論我們看過幾多次，都不會習慣。」

紅館後台小房間牽手祈禱 鄭秀文悼念重生鬥士

回憶起兩人相處的點滴，鄭秀文印象最深刻是吳文忻在紅館看完她的演唱會後，兩人特地在後台的一個小房間裡聊了很久，然後一起牽手祈禱。後來吳文忻甚至拖著病體前往澳門欣賞她的演唱會，那份台上台下的真摯互動，讓鄭秀文至今感動不已。

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她直言，自從吳文忻公開癌症後，大眾彷彿跟她一起經歷了這場戰役，吳文忻也多了一重「重生的鬥士」的身份，她展現出的勇敢堅毅，是所有人賴以學習的勇氣。

吳文忻生前積極抗癌，並保持著正能量。翻攝IG @nat_ng_nat

鄭秀文淚揭2026年4月最後私訊 吳文忻生前叮嚀上帝早已預備

鄭秀文更公開了吳文忻發給她的最後一段訊息，字字句句充滿堅定信仰：「無論怎樣也好，相信上帝早已預備，也會和我共同渡過！」鄭秀文讚嘆吳文忻常說希望能為天父做見證，而她如今確是美好的見證，所有人都深深被她打動。

面對好友離世，鄭秀文悲痛寫下：「直到今天，文忻，你已主懷安息。不捨。也懷念。但深信你已在天國，不再有病疾痛苦。只有愛。我可以想像此刻的你在天國像個小天使，背上有一雙半透明的晶瑩翅膀，面上掛著你一貫爽朗的微笑。」她引用聖經表示美好的仗已經打過，承諾彼此將來天家再見。

鄭秀文印象最深刻是吳文忻在紅館看完她的演唱會後，兩人特地在後台的一個小房間裡聊了很久，然後一起牽手祈禱。翻攝IG＠nat_ng_nat

網友也在鄭秀文貼文下方回覆，吳文忻在很多訪問中都提到，看到偶像鄭秀文在叱咤音樂大獎親自出席拿下「我最喜愛女歌手」獎項，決定不留遺憾地追尋音樂夢想，也幻想自己能拿獎。

她以51歲之齡推出了首支個人單曲〈重生〉與自傳《因愛重生》，並真的圓夢於2025年12月舉行的《新城勁爆頒獎禮2025》上，以〈重生〉獲頒新人獎，這段偶像與粉絲的互相激勵，也讓網友感嘆吳文忻的正能量和勇氣，為大家留下了深刻印象！



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