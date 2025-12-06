51歲玉女婚後消失歌壇！突現蹤義大利 凍齡模樣曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

今年51歲的阮丹青婚後神隱多年，近來推出全新雙CD典藏專輯《走進春天的果園 Four Seasons》回歸歌壇，延續她「薇劇場」系列的細膩敘事，這次已是第7部創作。她上月才剛舉辦2場音樂會，音樂會結束後，趁著空檔去了義大利、瑞士，展開10天的身心靈療癒之旅，她笑說：「忙到需要被白雪包圍，讓腦袋完全靜音。」

阮丹青前往義大利、瑞士旅遊。（圖／羅藝 x 阮丹青工作室提供）

阮丹青分享，旅途中最爆擊心靈的是走進《小天使》海蒂故事原型地-瑞士Maienfeld，「小時候的場景的確真實出現，不過當時下著風雪，所以是看不見綠油油的綠草地，全部是一片雪白…..有一種魔幻的驚豔。」她也説：「從來沒想過會在雪地裡和童年的自己重逢。」風雪狂到臉發麻，她卻感動得說：「像宇宙逼你停下來，好好對話。」

這10天讓阮丹青徹底抽離工作模式，「我知道那些雪地、河流的畫面都先住進心裡，之後會變成新的創作養分。」她笑說這趟是「剛剛好的中場休息」，表示未來也會將部分旅行影片與現場演出穿插剪輯與大家分享，敬請大家期待。之後她將南下高雄開唱，分別在1月17日晚上8點高雄Marsalis Bar、1月18日的早上11點於高雄大東藝術文化中心。

阮丹青近期回歸歌壇。（圖／羅藝 x 阮丹青工作室提供）

