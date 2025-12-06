51歲玉女歌手阮丹青淡出演藝圈多年 宣布回歸凍齡模樣曝光

51歲玉女歌手阮丹青曾多次入圍金曲獎，她婚後淡出演藝圈多年，近期帶著雙CD典藏專輯《走進春天的果園 Four Seasons》回歸，她也趁著忙碌的工作空檔，直奔義大利和瑞士展開10天身心靈療癒之旅，笑說：「忙到需要被白雪包圍，讓腦袋完全靜音。」

51歲玉女歌手阮丹青婚後淡出演藝圈多年，近期帶著雙CD典藏專輯《走進春天的果園 Four Seasons》回歸。（圖／羅藝 x 阮丹青工作室 提供）

阮丹青上個月與「自然流動樂團」於台北十方音樂劇場與雅痞書店舉辦兩場音樂會，2小時沉浸式演出被觀眾形容「無尿點」，全場靜默傾聽、掌聲不斷，情緒像走過人生四季。而聊起這趟放鬆之旅，她分享，這趟本來只打算賞深秋楓紅，沒想到歐洲突然寒流來襲，讓她此生第二度遇見名符其實的瑞雪，「雪地會把聲音全部吃掉，那一刻世界變超安靜，像白色冥想。」她在阿爾卑斯山的雪地裡被自然徹底洗版，直呼：「心被按下reset」。

廣告 廣告

阮丹青趁著忙碌的工作空檔，直奔義大利和瑞士展開10天身心靈療癒之旅。（圖／羅藝 x 阮丹青工作室 提供）

而旅途中最爆擊心靈的正是走進《小天使》海蒂故事原型地瑞士Maienfeld，「小時候的場景的確真實出現，不過當時下著風雪，所以是看不見綠油油的綠草地，全部是一片雪白，有一種魔幻的驚艷，從來沒想過會在雪地裡和童年的自己重逢。」儘管風雪狂到臉發麻，她卻感動說：「像宇宙逼你停下來，好好對話。」

阮丹青此行踏遍波斯基亞沃谷、世界遺產級阿爾卑斯火車路線、療癒名城阿羅莎，也搭著冰河列車橫跨山谷。她笑說，最震撼的畫面是看到雪白世界裡居然還擁抱著楓紅，像兩個季節撞在一起，「美到像在做白光冥想」，也讓人覺得更渺小，讚嘆造物主的神奇美學。

至於自己是東方胃還是西方胃？她秒答：「都有！」透露最愛義大利的風乾牛臀Bresaola搭配晚餐店家自製的氣泡水，「像喝白酒一樣順口」，但也忍不住吐槽部分瑞士早餐「連水煮蛋都是冷的，真的有嚇一跳」。笑嘆很佩服西方人的鐵胃。

阮丹青利用這10天徹底抽離工作模式，表示未來也會將部分旅行影片與現場演出穿插剪輯與大家分享。在完成療癒旅程後，她也將帶著飽滿能量南下高雄開唱，將分別於明年1月17日晚間8點在高雄Marsalis Bar、1月18日11點於高雄大東藝術文化中心開唱。

阮丹青將於明年1月17日南下高雄開唱。（圖／羅藝 x 阮丹青工作室 提供）

延伸閱讀

小紅書遭禁 蔣萬安酸綠營：反中反到變共產黨

為何只封小紅書？ 警政署：小紅書對打詐置之不理

小紅書遭封鎖1年 牛煦庭批：大砲打小鳥意識形態作祟