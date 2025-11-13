51歲男體力透支困山中！湖內警消翻山越嶺5小時救回一命

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】11月9日上午9時許，高雄市警局湖內分局田寮分駐所接獲51歲鄭姓男子報案，表示在田寮區牛寮溪附近山區迷路，體力透支無法脫困，急需救援。田寮所長江忠達立即率隊與消防隊展開搜山，歷時5小時後，於當日下午2時許尋獲報案人並送醫救護。所幸鄭男意識清楚，生命徵象穩定。

湖內警翻山越嶺歷時5小時 成功尋獲迷途男子脫困送醫。〈圖/記者蔡宗武翻攝〉

原來，鄭男家屬已於前一日(8日)晚間10時向其他單位報案緊急協尋，但因訊號不佳、斷斷續續，無法確定鄭男所在位置。直至9日上午，透過撥打鄭男電話並結合消防隊定位系統，終於確認其位置在田寮區牛寮溪一帶。搜救人員依通聯線索與地形特徵研判方向，展開地毯式搜索。

搜救過程中，巡佐吳旭玄、警員林郁翔騎乘機車深入林木茂密的無名野徑。沿途山區道路崎嶇難行、雜草叢生，部分林道更已崩壞中斷。員警不畏艱險，改以徒步方式翻山越嶺搜尋。最終在午後成功找到倒臥山林間、體力不支的鄭男，立即提供飲水並協助脫困，隨後由救護車送醫。鄭男獲救後，對員警及消防人員的協助深表感謝。

湖內分局表示，秉持「救人為先」精神，全力救援、絕不放棄，成功協助民眾平安返家。分局也呼籲民眾入山應結伴同行、事前規劃路線，攜帶足夠的飲水、保暖衣物及行動電源；出發前務必告知家屬行程及預計返家時間，並可利用手機定位分享功能。若不慎迷途或身體不適，應原地等待並立即撥打110或119，以利搜救單位迅速掌握位置、縮短救援時間。

