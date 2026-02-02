51歲謝金燕公開真實體重 「天天吃火鍋」也不胖秘訣曝光

謝金燕經常透過社群分享生活細節。翻攝jeanniehsieh___bbb IG

女神謝金燕即便已51歲，依舊維持緊實勻稱的體態與凍齡外貌，並時常在社群分享自拍與健身日常，大方秀出線條分明的好身材，讓網友驚呼「根本不像50+」、「身材管理太誇張」，她究竟如何多年來都不發胖，成為粉絲熱議話題。近日，謝金燕再公開近期體重數字，畫面曝光令粉絲難以置信。

謝金燕昨（1日）深夜在IG限動分享最新體重數字，只見體重計上顯示46.95公斤，更令人意外的是，她這樣的身材並非靠節食或挨餓維持，反而「連續兩個月天天吃火鍋」，體重不但沒上升，甚至還微幅下降，讓她自己都忍不住直呼驚喜。

謝金燕透過社群分享。翻攝jeanniehsieh___bbb IG

進食順序有效控制熱量

她也大方分享飲食秘訣，強調關鍵不在於「吃什麼」，而是「怎麼吃」。即便是高熱量印象的火鍋，她仍嚴格遵守進食順序，按照「菜類、菇類、肉類、蛋、澱粉類」的SOP慢慢進食，先補充膳食纖維與蛋白質，再攝取澱粉，同時將份量控制在八分飽，避免過量。

謝金燕笑說，這樣的吃法不僅沒有壓力，反而每天都能開心享受美食，也更容易長期維持體態。自律卻不極端的生活方式，也讓不少粉絲直呼「難怪是女神等級的身材管理」、「原來秘訣這麼實際又健康」。

謝金燕經常透過社群分享生活細節。翻攝jeanniehsieh___bbb IG



