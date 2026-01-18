51歲謝金燕被酸「鼻子黑掉了」 霸氣反嗆

謝金燕保養有方，外表相當凍齡。（圖／翻攝自JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書）

「電音女神」謝金燕多年來憑藉凍齡外型、火辣身材與超強舞台魅力累積高人氣，即便已51歲，狀態依舊在線，完全看不出真實年齡。私下樂於透過社群平台與粉絲互動的她，近日分享舞台片段，卻意外引來酸民質疑外貌，再度掀起討論。

謝金燕日前在社群平台曬出一段登台演唱〈含淚跳恰恰〉的影片，只見她身穿黑色皮革短版外套，內搭貼身上衣，小露腹肌線條，下身搭配灰色短裙與黑色短靴，修長美腿一覽無遺，整體造型率性又性感，氣場全開。她發文俏皮寫下：「請接唱～會唱的今年都將大發」，與粉絲熱情互動。

不過，影片曝光後，卻有網友將焦點放在她的臉上，留言質疑「鼻子很像黑掉了」，疑暗指她整容，對此，謝金燕不僅沒有迴避，反而親自回覆，解釋那是舞台上的妝效：「那是曬傷妝加雀斑」，並直球反擊一句：「黑你的頭啦」，霸氣態度立刻引發熱議。

謝金燕霸氣回應酸民留言。（圖／翻攝自JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書）

後續有網友調侃她回應「很派」，謝金燕也幽默表示，自己有加上表情符號，「後面有加個鬼臉應該有緩和一點，姐的態度得拿出來，但也要保持幽默，畢竟留言的人，也挺幽默的」，坦言面對這類留言，態度還是要拿出來。

儘管有酸言酸語，留言區仍湧入大量力挺聲音，粉絲紛紛大讚：「永遠最美最猛女神 越來越年輕」、「好好聽」、「我最愛的台語歌」、「身材爆棒的女神」、「那個腿～～真的美」、「看腿辯人，是姐姐」、「姊姊～凍齡女神」。對於外界議論，謝金燕用一貫自信與幽默，再次展現天后級的氣場與風度。

