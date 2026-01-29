51歲跟風Z世代自拍！許茹芸夫妻互動甜到網友融化 連舒淇都按讚

記者林宜君／台北報導

玉女歌手許茹芸與韓籍老公Mr.Big（崔栽誠）結婚滿13年，感情始終穩定低調。（圖／翻攝自許茹芸FB）

不靠濾鏡、不拼排場，一場再日常不過的公園約會，卻甜到網友集體融化。51歲的許茹芸，用最自然的模樣示範什麼叫真正的「凍齡浪漫」。玉女歌手許茹芸與韓籍老公Mr.Big（崔栽誠）結婚滿13年，感情始終穩定低調。她近日在社群分享夫妻倆的日常約會畫面，兩人選在大安森林公園散步、再到咖啡廳小坐，沒有華麗打扮，卻充滿生活感，意外引發粉絲熱烈關注，連金馬影后舒淇也默默按讚力挺。

照片中，許茹芸素顏入鏡，氣色與膚況依舊在線，完全看不出已年過半百。（圖／翻攝自許茹芸FB）

照片中，許茹芸素顏入鏡，氣色與膚況依舊在線，完全看不出已年過半百，一旁的老公崔栽誠則被眼尖網友發現「瘦成型男」，夫妻同框被封為「凍齡夫妻檔」。簡單的穿搭與自然互動，反而讓畫面更顯真實溫馨。其中一張自拍照更讓粉絲會心一笑，由崔栽誠高舉手機、從上往下取景。

許茹芸幽默自嘲：「聽說這樣的角度很Gen Z？」。（圖／翻攝自許茹芸FB）

許茹芸幽默自嘲：「聽說這樣的角度很Gen Z？」笑稱自己也跟上「Z世代」拍照風潮，輕鬆玩笑的互動讓網友直呼「萌翻了」。雖然結婚13年、膝下無子，但夫妻倆的小日子過得自在又踏實。粉絲留言大讚「感情真的很好」、「好想在路上巧遇女神」，也有人感嘆，在這個節奏快速、感情容易變動的年代，仍能維持如此穩定且甜蜜的婚姻狀態，更顯難得，也讓人由衷羨慕。

