51歲還能長這樣？謝金燕自拍影片炸出「超狂美背」！本人認了：每天睡前10分鐘、只做2個動作

（圖／翻攝自謝金燕IG）

即將在這個月迎來51歲生日的謝金燕，昨日在IG曬出一段自拍影片，看似隨手記錄，卻在她轉身的瞬間直接掀起討論！

她以短版上衣搭配層次感裙裝，正面造型俐落有型，下一秒背面視角全開，肩背到腰線的線條毫不遮掩，讓不少網友忍不住一看再看，留言區狂刷「原來重點在背後」！她本人也相當有梗，在貼文中俏皮寫下「我賭你們沒看過我的背~而且非常想念我」，像是在跟粉絲隔空對話，一句話直接點破大家的視線焦點，也讓這支影片的討論度瞬間被推得更高。

（圖／翻攝自謝金燕IG）

不少人好奇，這樣的背部與核心線條到底怎麼維持？其實謝金燕早就分享過，她並不是靠高強度健身，而是長期固定的「睡前10分鐘懶人運動」。她曾在影片中示範，整套只有兩個動作，一招各做5分鐘，不用器材，也不用離開床。

（圖／翻攝自謝金燕小紅書）

第一個動作是仰躺踩空中腳踏車，平躺後雙手抱頭，雙腳輪流抬起做踩踏動作，看起來輕鬆，但腹部必須全程出力撐住，節奏不求快，重點是核心持續收緊，連續做滿5分鐘，下腹與腰線會明顯有感。

（圖／翻攝自謝金燕小紅書）

第二個動作則是趴在床上、類似蛙式游泳的擺動，身體貼床，手腳向外打開再收回，動作幅度不大，但背部、臀部到大腿後側會一起被帶動，同樣維持5分鐘，做到後面會開始明顯喘氣。

（圖／翻攝自謝金燕小紅書）

她也曾在互動中提到，自己有過腰部受傷的經驗，因此更重視找到適合長期維持、不勉強身體的運動方式！這套看似「懶人」的睡前10分鐘運動，靠的是日復一日的累積，也難怪就連一支隨手自拍的影片，都藏不住她多年自律下來、連背影都相當有說服力的狀態。

