51歲鍾漢良現身海底撈！親自甩麵「臉比手努力」表情都變形 影片萌翻粉絲

1月26日，51歲的鍾漢良在成都一家海底撈被網友巧遇，當場體驗店內的甩麵服務。他動作明顯不熟練，卻相當投入，用力到臉部肌肉都變緊繃，畫面曝光後在網路上引發討論。

當天鍾漢良結束成都一日行程，上午先到熊貓基地參觀，下午學習茶藝，最後到海底撈用餐，體驗當地日常生活。輪到他學甩麵時，雖然手法生疏，仍全程專注嘗試，被網友笑說「全身都在出力，只有手不聽指揮」，粉絲則笑說他像是到海底撈「兼職體驗生活」，自然親民的模樣獲得不少好評。

除了甩麵，他也為店裡過生日的小朋友唱生日歌，之後還體驗了海底撈提供的免費美甲服務。影片流出後，粉絲笑說甩麵表演人員的顏值門檻再度被拉高，也有人向海底撈喊話，希望能邀請他擔任一日店長。

