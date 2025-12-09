51歲阮丹青為愛淡出！遠距離戀愛15年…「求婚被狠拒」關鍵內幕曝光

記者徐珮華／台北報導

51歲玉女歌手阮丹青多次入圍金曲獎，婚後淡出演藝圈多年，日前攜手「自然流動樂團」團員盧欣民、劉瑋菁、黃偉駿、謝明諺、根石大輔、李潔欣推出新專輯《走進春天的果園 Four Seasons》。今（9）日她出席記者會，坦言當年其實曾遭老公羅鎮「拒婚」；如今結婚11年，夫妻倆感情依舊穩定，也大方分享愛情長跑的保鮮祕訣。

阮丹青曾向老公羅鎮求婚，結果遭到拒絕。（圖／羅藝工作室、林文俊提供）

阮丹青婚前與羅鎮分隔台灣、中國兩地，對方直到婚後5、6年才返台一起生活，遠距離戀愛長達15年。她透露曾在2000年主動提議訂婚，不過羅鎮認為「幹嘛訂婚？要就直接結婚」，卻又因為經濟不夠穩定而作罷，「他（羅鎮）是很實際的人，沒有錢就不用那麼在乎形式。」羅鎮「拒婚」後便前往中國工作，正式展開遠距離戀愛。

起初羅鎮大約3個月返台一次，讓她相當不適應，甚至透過心靈課程調整心境。所幸交往時間越長，她越感受到對方穩定性格，也獲得滿滿安全感並逐漸釋懷，至今仍將當初維繫感情的信件完整影印保存。2011年羅鎮父親離世後，她在2013年推出專輯《尋愛旅程》紀錄兩人之間的故事，並於隔年步入婚姻。

兩人日前遠赴義大利、瑞士旅遊10天，羅鎮今日也愛相隨出席記者會，看似形影不離。不過阮丹青坦言，夫妻倆有時在家中如同室友般，需要各自的獨立空間，也認為「不要太黏在一起」反倒是讓感情走得長久的關鍵。

「自然流動樂團」左起盧欣民、劉瑋菁、阮丹青、黃偉駿、根石大輔。（圖／羅藝工作室、林文俊提供）

此外，「自然流動樂團」盧欣民與劉瑋菁也是交往多年的情侶，劉瑋菁坦言從不幻想被求婚，結婚與否順其自然；黃偉駿愛情長跑多年後，自然而然結婚；日籍成員根石大輔則與公務員老婆交往4、5年後修成正果，成為「台灣女婿」。

