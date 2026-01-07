51歲黃立行低調現身台北 「袋鼠式背狗」被讚接地氣

黃立行跨年夜被知名DJ馬克巧遇，其背包背狗的裝束成為網友熱議重點。（翻攝臉書）

好久不見的「金曲歌王」黃立行（Stanley）自從淡出螢光幕、與女友徐靜蕾移居美國加州後，生活過得相當低調。不過最近他現身台北，除了跨年夜當晚知名DJ馬克在信義區與他偶遇合影，留下黃立行「大叔袋鼠式背狗」合影畫面外，昨（6日）也有網友po照打高爾夫球時見到黃立行，同行的甚至還有吳宗憲與吳建豪。

DJ馬克po出的黃立行合影，因為黃立行以胸前背包裝著他與女友徐靜蕾飼養的愛犬，以「袋鼠式背狗」的形象入鏡，網友大讚他接地氣又輕鬆自在，雖然他51歲的年齡，看起來已有了大叔的氣味，與昔日「狗公腰男神」相比降低了荷爾蒙濃度，但仍有著熟男風範。

廣告 廣告

另外也有女網友在Threads發文透露，自己人生第一次打高爾夫球就巧遇吳宗憲、吳建豪與黃立行，3人都非常nice地與她合照。

黃立行近年定居美國加州爾灣，去年8月曾被網友目擊與交往16年的女友徐靜蕾在當地超市購物，黃立行拎重物先行，徐靜蕾推車跟隨，耳語互動被形容為「老夫老妻式甜蜜」。這次他在台北被偶遇，身邊雖然不見徐靜蕾，但他把2人養的毛孩帶來台灣，推測徐靜蕾可能也同行。黃立行自 2009 年與徐靜蕾相戀至今已超過 16 年，兩人達成「不婚不生」的共識，穩定的感情被外界封為演藝圈的一股清流。

黃立行（左起）、黃立成、林智文組成的LA Boyz是90年代台灣最紅男團之一，如今3人都成中年大叔，但一樣有型。（翻攝自林智文IG）

雖然黃立行人在美國享受退休生活，但他的音樂作品至今仍有極高的討論度。像是傳唱度極高的神曲〈音浪〉，最近竟成了測量年齡的「代溝檢測器」。

在歐陽娜娜近期分享的旅行短片中，友人隨口引用歌詞「音浪太強，不晃會被撞到地上」，沒想到歐陽娜娜完全接不到哏，還一臉認真地追問：「什麼太晃？會怎樣？」這段互動讓不少 80、90 後的網友大感震驚，感嘆〈音浪〉2003年發行時娜娜才 3 歲，看來經典金曲也敵不過世代的隔閡。

2019年黃立行曾參加中國陸綜《創造營2019》水上運動會，當年45歲的他身材依然有著標準倒三角體型，肌肉線條流暢。（微博圖片）

雖然年輕一代可能對這首歌有些陌生，但在影視圈〈音浪〉依然是帶動氣氛的神器。在夯劇《影后》中，楊謹華與謝盈萱為了替好友陳庭妮解圍，在鏡頭前大跳〈音浪〉，瘋狂晃動的舞姿配上魔性旋律，成為全劇的名場面之一。這場戲不僅展現了影后們的喜劇功力，〈音浪〉也喚起無數觀眾的青春回憶。

更多鏡週刊報導

紅白首波炸裂卡司King & Prince登台合體、林志穎驚喜重返 告五人攜手白安引爆除夕回憶殺！

閻奕格自己當老闆 常因追求完美破預算

陳孝萱自曝「感情沒了」大方聊兒子！ 方志友笑談育兒日常：兩個就夠累了