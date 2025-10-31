51比47！參院否決川普對等關稅 結果仍待最高法院裁定

美國國會參議院投票否決了川普的對等關稅案，結果仍待最高法院裁決。

美國聯邦參議院，30日針對川普政府在今年4月宣布的「解放日」對等關稅進行表決，最終以51票對47票的比數，否決了川普的對等關稅案。不過由於聯邦眾議院的共和黨人，先前透過人數優勢通過一項內規，禁止任何關於對等關稅的決議案，進入眾議院表決程序，因此參議院這項法院，將無法在眾議院表決。川普的關稅政策，能否持續下去，將等最高法院裁決。

川普今年上任之後，在今年4月，宣布向各國課徵「對等關稅」，以平衡美國貿易赤字，參議院30日否決了川普政府的關稅政策，這也是參議院在這個星期，第三次否決川普政府的關稅政策，前兩次分別駁回美國向加拿大和巴西開徵的關稅。

美國最高法院預計11月5日，開庭聽取川普政府對於關稅訴訟的法庭辯論。川普多次表示，這是美國史上最重要的訴訟，他有可能會出席旁聽。