51.8%民眾預期台股未來半年上漲 國泰國民經濟信心調查一次看

國人對台股投資信心不減，根據國泰金今天發布的11月國民經濟信心調查結果顯示，51.8%的受訪民眾預期未來半年台股將會上漲，看壞會下跌的民眾僅20.9％；相較於今年9月調查時的看漲比率36.1％、看跌比率29.9％，這回看多比率明顯上升。

民眾對於台股的樂觀指數，也大幅提昇至30.9。

至於對未來半年薪資所得的看法，調查顯示，60%受訪民眾認為不變，27%預期未來半年薪資所得會增加，13%覺得會減少，顯示多數民眾預期未來半年薪資不變。

基本工資調整後，民眾對2026年調薪的預期為何？調查顯示，49%受訪民眾預期維持不變，29%預期調薪幅度將在0%至3%；22%樂觀認為調薪幅度會大於 3%。

以下是各項調查結果重點：

●民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願續揚：

國發會最新公布的9月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，雖同時指標略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈成長態勢。

國泰本月調查則顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，展望樂觀指數走升至-4.7，皆呈現明顯走揚。

大額消費意願指數提高至 10.6，耐久財消費意願指數走揚至-10.5，顯示整體消費意願仍走強。

買房意願雖微幅上升至-43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至-32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。

●70%受訪民眾預期經濟成長率高於3%，58%預期通膨高於2%

主計總處8月15日預估台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%。

國泰本月調查顯示，民眾對經濟成長率的平均預期值上揚至 3.53%，有70%認為會高於3%；而民眾對平均通膨預期值微幅下降至 2.23%，有58%認為會高於2%。

相較主計總處，民眾對經濟成長預估仍較保守，對通膨預期則相對較高。

●全球股市震盪走高，股市樂觀情緒與風險偏好續揚

調查顯示，民眾對台股的樂觀指數上揚至30.9，風險偏好指數連續六個月走高，上升至20。

本項調查是於11月1日至7日進行，當時台股還在2萬7300點之上，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共 1萬3016 份有效填答問卷。

