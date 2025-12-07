510元喝星巴克中10萬現金 百萬大獎得主還沒出爐

中央政府普發1萬後，桃園市政府經濟發展局推出「百倍奉還」活動，讓民眾手上的現金變更大，11月12日起只要在桃園的店家消費滿百元，都可靠發票登記抽獎，獎項從1萬到100萬元不等；桃園市經發局透露，11月的10萬大獎已抽出，幸運兒僅在中壢某間星巴克消費510元，活動將持續至12月底，歡迎民眾到桃園消費。

桃園市經發局推出「百倍奉還」活動，11月12日起至12月31日，民眾只要在桃園市合法設立的店家消費，單筆發票每滿100元即可獲得1組抽獎序號，單筆發票最高可得600組序號，不過每張發票只能中一次獎，登錄時間放寬至2026年1月7日23時59分為止。

桃園市經發局表示，目前已進行2次抽獎，共抽出26個獎項，其中11月最大的10萬元獎金，幸運得主是在中壢某間星巴克消費，僅花510元就抽到10萬元現金，接下來還會進行4次抽獎，全部獎項包括天天抽萬元29名，周周抽5萬元5名，月月抽10萬元1名，壓軸抽100萬元1名。

桃園市經發局透露，若前往特約觀光工廠、商圈店家消費，除了可以參加「百倍奉還」抽獎活動外，還有額外的現金加碼活動可以參加，詳情可至桃園市經發局臉書或活動官網查詢。

