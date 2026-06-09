5178名新北學子獲市長獎 侯友宜勉突破自我勇敢追夢

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（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（9）日舉辦114學年度首場「市長獎、適性市長獎、品學模範市長獎暨優秀身心障礙學生代表頒獎典禮」，共有5178名優秀學生獲獎；新北市長侯友宜親自頒獎並與學生合影留念，肯定他們在學業、體育、技藝、品德及特殊才藝等領域的傑出表現。

圖／錦和高中陳柏宇同學。（新北市政府教育局提供）

侯友宜表示，市長獎不只是榮耀，更代表責任與使命，每位獲獎學生都透過努力與堅持，在不同領域展現亮眼成果，無論是學習卓越、適性發展、品德表現或克服身心障礙挑戰，都值得社會給予掌聲與肯定；他勉勵學生持續保持學習熱忱，勇敢追逐夢想，逐步朝理想目標邁進，創造屬於自己的精彩未來。

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本次獲獎學生中，新北高工資訊科許邵安透過適性安置進入資訊領域後，逐步找到學習方向，高一即取得電腦軟體設計及電腦硬體裝修丙級技術士證照，並代表學校參加勞動部第18屆全國身心障礙者技能競賽；在「網頁設計」職種勇奪金牌，展現堅強實力與學習潛能。

來自錦和高中的陳柏宇，面對家庭環境挑戰仍保持優異成績，不僅在校內生物學科能力競賽獲得第一名，也代表學校參加新北市競賽獲得佳作；同時積極投入服務學習，擔任榮譽服務隊員、副大隊長，並培訓成為新北市防災士，展現服務社會的熱忱。

體育表現方面，光榮國中陳予澤在國中田徑生涯累積奪下8面金牌，今年全中運更一口氣拿下100公尺、200公尺及三項接力賽共5面金牌，並打破2項大會紀錄，成為新北體壇耀眼新星；三峽國中蔣雨希則兼具學業與品格表現，不僅多次獲得市長獎肯定，也在國語文及英文競賽中屢創佳績，展現全方位發展成果。

▲圖／大鵬國小李沛璇同學。（新北市政府教育局提供）

新北市政府教育局局長張明文指出，今年共有高中職999人、國中1551人、國小2021人、適性市長獎193人、品學模範市長獎代表384人，及優秀身心障礙學生30人獲獎，學生們在學業、技藝、運動、服務及品格等面向均有優異表現，展現新北市推動適性揚才、多元發展教育政策的豐碩成果；未來將持續提供多元學習機會與完善支持系統，陪伴每位孩子在適合的道路上穩健成長。

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