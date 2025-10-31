51vs.47! 又有共和黨議員倒戈 參院終止川普的全球關稅政策

參院共和黨領袖米奇·麥康諾（Mitch McConnell）在投票前公開表示，他將支持終止川普關稅權限的決議案。 圖：翻攝自 X Republicans against Trum

[Newtalk新聞] 美國參議院當地時間 30 日以 51 票贊同、47 票反對的結果通過決議，終止美國總統川普在全球範圍內實施的全面關稅政策。

共和黨雖然在參議院擁有多數席位，但部分共和黨議員因不滿川普的關稅政策，選擇倒戈對白宮的這項主張投下了反對票。參院共和黨領袖米奇·麥康諾（Mitch McConnell）在投票前就公開表示，他將支持終止川普關稅權限的決議案。

美國參議院宣佈，已批准終止總統為實施全球關稅而宣佈的國家緊急狀態的聯合決議。本周早些時候，參議院已通過兩項決議，旨在取消對加拿大和巴西徵收的關稅。

廣告 廣告

美國國會山莊。 圖 : 翻攝維基百科

據悉，這些決議接下來還須經眾議院表決。但此前眾議院共和黨人已多次阻止推翻關稅的立法行動，這些決議預計很難在眾議院獲得投票表決。即便眾議院最終通過，國會仍需 2/3 絕對多數才能推翻總統否決。

雖然國會目前無法推翻川普的關稅政策，但種種跡下顯示，川普的施政已面臨共和黨內部的挑戰，他已逐漸失去對共和黨的絕對掌控。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不是川普說甚麼都ok! 美國提出「這要求」 高市早苗悍然拒絕了.....

（影）俄1.1萬兵、百輛坦克猛攻紅軍城! 俄旗才插上就被拔下 烏重創裝甲縱隊