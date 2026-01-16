52年追蹤化為泡影？ 尼斯湖水怪專家坦承「都是錯覺」

傳說中的尼斯湖水怪，多年來被認為可能只是船隻尾流或鳥類倒影所造成的錯覺。（圖／達志／美聯社，下同）

英國自然學者阿德里安‧辛恩（Adrian Shine）近日公開表示，他現在不再相信尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）真實存在的可能性，而多年的目擊報告其實很可能只是「錯覺」或自然現象的誤判。

神秘的尼斯湖長年籠罩在傳說與自然奇觀之中，是世界著名的未解之謎之一。

根據英國《太陽報》（The Sun）等外媒報導，現年76歲的辛恩是英國皇家地理學會（Royal Geographical Society）會員、也是尼斯湖計畫（Loch Ness Project）創辦人。自1973年以來，他長期投入尼斯湖水怪研究，不僅透過尼斯湖計畫累積龐大資料庫，還曾於1987年主導對尼斯湖進行全面性勘查行動，並於1994年進行湖底鑽探調查，是全球研究尼斯湖水怪歷史最悠久的專家之一。

辛恩指出，過去數十年來的目擊事件，其實很可能是自然現象造成的視覺錯覺。他解釋，穿越尼斯湖的喀里多尼亞運河（Caledonian Canal）帶來大量船隻交通，船隻航行時形成的尾波，在湖面上往往會呈現多節隆起形態；這種多峰形狀常被人誤認為是水中生物。此外，湖面平靜時，水鳥的影像也可能被誤當作傳說中長頸怪物。

尼斯湖水怪的神秘影像長年引發全球關注，但多張經典照片後來被證實為誤判或偽造。

辛恩從生態學角度分析，尼斯湖的水溫偏低，湖中魚類數量不足以支持傳說中巨大水生生物的生存，也是他逐漸懷疑水怪存在的原因之一。辛恩回憶，有一次他看到疑似水怪的隆起，走近卻發現那不過是一塊石頭；之後一位研究古典藝術的魔術師還向他展示多張所謂「水怪照片」的破綻，指出那些影像其實都是誤判或偽造。

儘管現在傾向認為尼斯湖水怪很可能不存在，辛恩仍表示，若未來真有證據證明傳說錯估，他會感到非常高興。他說：「多年來的探索讓我獲得很多樂趣，任何新的發現都會是令人振奮的。」辛恩過去的湖泊掃描與鑽探行動，也讓學界得以對尼斯湖進行更科學、全面的了解。

英國自然學者研究尼斯湖水怪超過半世紀，近年轉為懷疑論者。（圖／翻攝自X，@porqueTTarg）

