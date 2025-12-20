52歲失業兒搬回家！7旬夫妻「存款613萬元」慘遭掏空 晚年計畫全崩盤
退休規劃要做好，否則晚年會更辛苦！日本東京一對夫妻77歲的佐藤（化名）跟75歲妻子加代（化名）從70多歲起就在為晚年做準備，本來生活一切安好，一直到52歲的大兒子真人（化名）回家後發生改變，導致老夫妻還要撥出支出來幫助真人，晚年生活發生變化。
根據日媒《Gentosha》報導，居住在東京附近的夫妻，77歲佐藤跟75歲妻子加代，他們倆人都有工作，房貸在20年前就已經還清，現在每月都可以領取30萬日圓的公共養老金（約新台幣5.7萬元），並且擁有約3200萬日圓的存款（約新台幣613萬元），他們的目標就是安排好後事，平靜的結束生命「不想引起麻煩」。
但是夫妻倆的52歲大兒子真人，因為健康狀況不佳從製造業公司辭職，原本在東京租房的他決定要搬回父母家住，真人說「我沒有收入了，房租對我來說太貴了；過一兩個月我會找到其他工作，現在先讓我喘口氣」。
如今真人回到家中已經1年，仍然沒有找到新工作的跡象，他白天都關在房間裡玩手機，導致家庭開支的重擔，落在老夫妻頭上。此前，兩人過去生活一直都依照伙食費、水電費在計算開支，但兒子搬回來後，伙食費增加1.5倍、水電費每月增加8千日圓（約新台幣1500元），還要應付兒子的「手機費」等零碎開銷，於是他們對「未來的錢」開始感到擔憂。
事實上，在2年前這對夫妻對他們的房子進行改造，使其成為無障礙住宅，還在二樓預留空間，以便未來放置護理床，但如今二樓卻開始堆放真人的個人物品，而他也沒有要離開的跡象，每次詢問真人都會回答，「現在找工作很難」或「考慮到我的年齡，找工作確實很難」等語。
對此，加代大嘆，「我沒辦法告訴任何人我兒子已經50多歲了，還待在家裡。我感到很羞愧，覺得自己作為父母很失敗」。未來不僅要應付不停上升的成本，還要操心長照以及遺產繼承的問題，「如果我現在讓他離開，他可能會感到非常孤獨。想到這一點，我就說不出口。但即使我們繼續住在一起，我覺得我們所有的退休計劃都會泡湯」。
專家建議，在面對這種狀況，可以透露家庭信託、貸款協議、生活費用協議來劃定法律界限，如果失業子女與父母同住後可能繼續依賴父母的資產，那麼明確規定資產管理和住房使用條款將有助於預防未來可能出現的問題。
更多鏡報報導
北捷恐怖攻擊4死！張文「2行兇細節」細思極恐 她點關鍵：絕非普通人
張文北捷丟煙霧彈、砍人！醫揭「6自保原則」 簡單3步驟止血
沒名牌穿了！台灣霸王餐網美「囚服出庭」狼狽畫面曝 做1事遭法官怒斥
其他人也在看
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 18
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 18
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 18
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 41
張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯
昨（19日）犯下多起縱火案、殺人案的27歲男子張文，在逃亡時墜樓身亡，其雙親昨夜趕抵警局製作筆錄，最後不發一語地離開，事隔一夜，兩人再度現身二殯解剖中心，同樣低調不語便走入室內。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 30
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 444
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 80
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 16
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 62
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 673
守護《憲訴法》！國民黨將對5位大法官提譴責案、告發最重7年罪刑
憲法法庭昨判決《憲訴法》修正案違憲，國民黨今（20）日表示，將於立院院會提案，對5位枉法裁判的大法官提出譴責、並宣告判決無效；也將在下周一向北院、北檢告發這5位大法官濫權瀆職、涉嫌觸犯《刑法》枉法裁判罪。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 157
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白19日提案要彈劾總統賴清德，狂喊反獨裁、反專制。對此，律師賴瑩真分析彈劾不可能通過並揭穿藍白「最終盤算」，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院「邀請被彈劾人列席說明」。賴瑩真直言：「看到了嗎？這才是他們想要的。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 208
等紅綠燈遭張文割喉！騎士倒地氣絕 家屬憤慨：他殺了我弟弟
27歲男子張文昨（19日）持刀、煙霧彈大鬧北車、中山商圈，他的恐怖行為接連奪去3條人命，其中1人正是在路口停等紅綠燈的機車騎士，突然間遭張文攻擊遇害，送醫搶救宣告不治，死者家屬得知消息後憤慨地說：「他殺了我弟弟！」中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接
詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 51
多家日媒報導張文恐攻案 日本人疑：他是中國人？
19日下午近傍晚時分，台北車站一帶發生恐怖攻擊案，涉及妨害兵役的男子張文，持刀砍傷多位路人，最後墜樓身亡。除了在台灣引發關注，事件也獲《每日新聞》等日本媒體報導，在細節未清楚時，部分日本人對張文的身分議論紛紛，如今事件逐步清晰，不少人感嘆「實在令人痛心」、「願逝者安息」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 233