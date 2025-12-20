52歲失業兒搬回家！7旬夫妻「存款613萬元」慘遭掏空 晚年計畫全崩盤

日本一對老夫妻因要負擔失業兒的開銷，導致退休計畫被打亂。示意圖／翻攝自Pixabay

退休規劃要做好，否則晚年會更辛苦！日本東京一對夫妻77歲的佐藤（化名）跟75歲妻子加代（化名）從70多歲起就在為晚年做準備，本來生活一切安好，一直到52歲的大兒子真人（化名）回家後發生改變，導致老夫妻還要撥出支出來幫助真人，晚年生活發生變化。

根據日媒《Gentosha》報導，居住在東京附近的夫妻，77歲佐藤跟75歲妻子加代，他們倆人都有工作，房貸在20年前就已經還清，現在每月都可以領取30萬日圓的公共養老金（約新台幣5.7萬元），並且擁有約3200萬日圓的存款（約新台幣613萬元），他們的目標就是安排好後事，平靜的結束生命「不想引起麻煩」。

但是夫妻倆的52歲大兒子真人，因為健康狀況不佳從製造業公司辭職，原本在東京租房的他決定要搬回父母家住，真人說「我沒有收入了，房租對我來說太貴了；過一兩個月我會找到其他工作，現在先讓我喘口氣」。

如今真人回到家中已經1年，仍然沒有找到新工作的跡象，他白天都關在房間裡玩手機，導致家庭開支的重擔，落在老夫妻頭上。此前，兩人過去生活一直都依照伙食費、水電費在計算開支，但兒子搬回來後，伙食費增加1.5倍、水電費每月增加8千日圓（約新台幣1500元），還要應付兒子的「手機費」等零碎開銷，於是他們對「未來的錢」開始感到擔憂。

事實上，在2年前這對夫妻對他們的房子進行改造，使其成為無障礙住宅，還在二樓預留空間，以便未來放置護理床，但如今二樓卻開始堆放真人的個人物品，而他也沒有要離開的跡象，每次詢問真人都會回答，「現在找工作很難」或「考慮到我的年齡，找工作確實很難」等語。

對此，加代大嘆，「我沒辦法告訴任何人我兒子已經50多歲了，還待在家裡。我感到很羞愧，覺得自己作為父母很失敗」。未來不僅要應付不停上升的成本，還要操心長照以及遺產繼承的問題，「如果我現在讓他離開，他可能會感到非常孤獨。想到這一點，我就說不出口。但即使我們繼續住在一起，我覺得我們所有的退休計劃都會泡湯」。

專家建議，在面對這種狀況，可以透露家庭信託、貸款協議、生活費用協議來劃定法律界限，如果失業子女與父母同住後可能繼續依賴父母的資產，那麼明確規定資產管理和住房使用條款將有助於預防未來可能出現的問題。



