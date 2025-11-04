52歲女咳嗽、大笑就尿失禁！醫曝原因喊很常見 3族群高風險
健康中心／陳慈鈴報導
更年期到了，不少過去沒有的症狀都會跑出來，有時候還會發生令人尷尬的事。泌尿外科醫師曲元正就分享一起個案，有位52歲的林小姐只要咳嗽或大笑，就會不受控制地尿失禁，令她感到尷尬又煩躁，不敢參加聚會或外出運動。進一步了解才發現，她身上還發生許多更年期的症狀。
曲元正於臉書粉專「泌尿外科 曲元正醫師」指出，尿失禁很大原因是更年期所造成。其他更年期症狀如熱潮紅、盜汗都會隨時間緩解，但尿失禁不會自己好轉，而是會隨著年齡、骨盆底肌與神經退化加劇。
至於更年期為何會尿失禁？曲元正表示，更年期的尿失禁有特定病理原因，和單純老化或產後的尿失禁不一樣。因為女性尿道只有約3到4公分，主要靠骨盆底肌和尿道括約肌支撐，這些部位上有大量的雌激素接受器。當更年期荷爾蒙下降時，這些組織失去保護，就容易引發尿失禁。
曲元正進一步說明，雌激素驟降，停經後雌激素大量下降，使尿道與陰道黏膜萎縮、厚度變薄、血流減少，導致尿道阻力下降，閉合功能減弱。骨盆底支撐力減弱，隨著年齡及荷爾蒙變化， 骨盆底肌與尿道括約肌張力下降，膀胱頸支撐不足，因此在咳嗽、大笑或提重物時，容易出現壓力性尿失禁。膀胱敏感度上升，荷爾蒙減少也會影響膀胱神經與平滑肌功能，使膀胱變得過度敏感或收縮異常，造成頻尿、急尿與夜尿等症狀。
曲元正說明，這些因為是荷爾蒙下降與骨盆底結構退化造成的變化，是不可逆的，不會自己好轉，若不治療只會隨時間惡化。但也不是所有更年期女性都會出現尿失禁，這3類族群的風險顯著增加，原因與骨盆底支撐能力、代謝狀態以及神經功能有關。
曲元正提醒，3類高風險族群包括自然產的女性，懷孕與分娩會對骨盆底肌群與尿道括約肌造成長期拉扯與損傷，使支撐結構鬆弛，隨著雌激素下降，泌尿道黏膜與結締組織進一步萎縮；體重增加或腹部肥胖者，肥胖會使腹腔壓力長期升高，增加膀胱與尿道的負擔。更年期基礎代謝率下降，脂肪重新分布至腹部，當腹部肥胖加劇，尿失禁症狀往往更加惡化；糖尿病、高血壓或心血管疾病者，糖尿病患者因神經受損，膀胱控制力下降，容易急迫性尿失禁，而高血壓與心血管疾病則因血管硬化、骨盆血流不足，加速功能退化。
曲元正呼籲，在症狀剛出現的時候治療，改善幅度最大。早期骨盆底肌與尿道括約肌尚未完全鬆弛或退化，透過訓練或治療有機會恢復。早期治療可維持膀胱神經與局部血流的正常環境，防止長期漏尿導致肌肉進一步弱化與神經控制惡化。輕度患者多能依靠骨盆底復健、藥物治療或局部雌激素即獲得顯著改善；若拖延至重度，則往往需仰賴雷射或手術介入才能控制。所以一發現有漏尿困擾，千萬別因為害羞而忍耐，一定要盡早到泌尿科檢查！
※「泌尿外科 曲元正醫師」臉書完整全文：https://reurl.cc/gnmkDX
