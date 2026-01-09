52歲女肌瘤大如芒果！微波消融術縮小9成 改善經痛與頻尿
52歲徐女，長年飽受經痛、頻尿及下腹悶脹等症狀困擾，就醫發現子宮前壁有顆約中型芒果大小的子宮肌瘤，已壓迫膀胱，導致頻繁如廁、夜間多次起床更影響睡眠，生活品質大受影響，接受「子宮肌瘤微波消融術」，一個月後回診追蹤。肌瘤縮小九成，身體不適大幅改善。
台中林新醫院婦產科醫師胡洺褘表示，子宮肌瘤是育齡及更年期女性常見的良性腫瘤，當肌瘤體積過大或壓迫周邊器官時，常會引發經痛、經血量過多、頻尿或下腹壓迫感等問題。治療方式需依病人年齡、症狀嚴重度及是否希望保留子宮做整體評估。
醫師說，徐女子宮前壁有顆約中型芒果大小的子宮肌瘤，患者希望保留子宮，並盡速恢復，充分討論後，選擇接受「子宮肌瘤微波消融術」。透過影像導引，將微波能量精準作用於肌瘤組織，使肌瘤壞死並逐漸被人體吸收，是種微創治療。
醫師表示，徐女術後恢復良好，住院兩日，順利出院，一個月後回診追蹤，超音波顯示肌瘤已縮小至3.7×3.6×2.9公分，體積僅剩38立方公分，約縮小近九成，肌瘤大小，從芒果變成小番茄，原本困擾多年的經痛及因肌瘤壓迫造成的頻尿、悶脹感，也明顯獲得改善。
胡洺褘指出，子宮肌瘤微波消融術在縮小肌瘤體積及緩解相關症狀方面，具有相當顯著效果。此項技術特別適合希望保留子宮、且不適合或不願接受傳統手術切除的女性，但仍須經專業醫師詳細評估後選擇最合適的治療方式。提醒女性若長期出現經痛加劇、經血量異常、頻尿或下腹不適等症狀，應及早就醫檢查，把握治療時機，以維護健康與生活品質。（寇世菁報導）
