52歲女賊撬開機車坐墊偷5千 穿熱褲犯案畫面曝光！網友歪樓：阿姨辣喔

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

屏東縣長治鄉日前發生一起機車竊盜案件，一名女子趁民眾至洗衣店洗衣服時，撬開機車坐墊竊走皮包內現金，金額約新台幣5000餘元，警方循線追查，成功鎖定並逮獲犯嫌，未料犯案畫面曝光後，因女子身穿超短熱褲，引發網友歪樓討論，直呼「阿姨辣喔」。

一名女子趁民眾至洗衣店洗衣服時，撬開機車坐墊竊走皮包內現金，金額約新台幣5000餘元。（翻攝／臉書／我是長治人）

警方指出，12月11日接獲民眾報案，表示機車停放在長治鄉某自助洗衣店外期間，車廂內財物遭人竊走，被害人林姓女子表示，當時僅短暫離開視線，返回後卻發現機車坐墊遭人撬開，皮包內現金不翼而飛，隨即向警方求助。

長治分駐所員警獲報後，立即調閱被害人提供的現場影像，並擴大調查周邊監視器畫面，發現一名女子騎機車在店外徘徊，隨後下車撬開機車坐墊行竊，犯案過程清楚，警方進一步比對車籍資料與行動路線，鎖定52歲王姓女子涉有重嫌，並於15日將人查緝到案。

王女到案後坦承犯行，警方依竊盜罪嫌將其移送屏東地檢署偵辦，相關監視器畫面曝光後，王女犯案時身穿超短熱褲，引起網友熱烈討論，留言紛紛歪樓調侃「穿這樣誰會注意她在偷東西」、「阿姨辣喔」，也有人感嘆治安問題不該被外表模糊焦點。

屏東警分局表示，將持續加強重點區域與時段的巡邏密度，並結合科技偵查手段防制竊盜案件，同時也呼籲民眾，停放機車時務必確實上鎖，切勿將貴重物品留置於置物箱內，以降低遭竊風險。

