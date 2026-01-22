52歲正義哥「一句話」丟命！監視器還原殘酷真相

國際中心／曾詠晞報導



美國亞利桑那州鳳凰城近日發生一起令人悲痛的槍擊命案。16日上午，52歲的卡斯特(Danny Kaster)在當地加油站商店排隊上廁所時，一名25歲男子富蘭克林(Deondre Franklin)突然插隊，卡斯特隨即出聲制止，提醒對方「後方有人在排隊」，不料富蘭克林竟大聲叫囂，隨後雙方爆發爭執。根據現場目擊者描述，兩人一度吵到要「出去解決」，沒想到就在步出廁所後不久，便傳出多聲槍響。





美國一名52歲男子卡斯特(Danny Kaster)因制止他人上廁所插隊而被槍殺，事件曝光後，許多網友捐款支援家屬辦葬禮。（圖／翻攝GoFundMe官網）





排隊口角引發殺機！監視器戳破兇嫌謊言

根據國際報導，警方獲報趕抵現場時，發現卡斯特倒臥在男廁門外血泊中，臉部、肩膀與腿部多處中彈。兇嫌富蘭克林於案發隔日向警方自首，他聲稱當時因沒看到排隊人龍才誤闖，並辯稱卡斯特面露敵意，還一路尾隨他，於是他出於「自我防衛」才開槍。然而，法院文件揭露的監視器畫面卻直接打臉這番說詞。影像顯示，當時是富蘭克林緊跟在卡斯特身後走出廁所，並突然掏槍指向卡斯特連開數槍。直到卡斯特倒地不起，富蘭克林才與一名女子駕車逃離現場。

卡斯特(Danny Kaster)被槍殺後，嫌犯目前被指控二級謀殺罪，並以100萬美元保釋金遭到羈押。（圖／翻攝GoFundMe官網）

卡斯特(Danny Kaster)親友在募捐平台開放大眾捐款，希望能籌措突然發生的喪葬費用。（圖／翻攝GoFundMe官網）

家屬悲慟發起募款

這場「排隊命案」摧毀了一個平凡的家庭，卡斯特的親友悲痛地表示，弟弟當天只是像往常一樣出門上班，卻因為一句再正常不過的提醒而永遠無法回家，「這是一場噩夢，我們完全接受他竟然再也回不來了」。目前家屬與好友已在GoFundMe上發起募款，希望能籌措突如其來的喪葬費用。而富蘭克林目前被指控二級謀殺罪，並以100萬美元保釋金遭到羈押，當地民眾也自發性在事發加油站外設置紀念區，為這位因正義感喪命的勇者哀悼。

原文出處：52歲男「制止插隊」慘遭射殺！25歲槍手辯「我怕被打」遭監視器戳破謊言

