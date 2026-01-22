52歲正義哥「一句話」丟命！監視器還原殘酷真相
國際中心／曾詠晞報導
美國亞利桑那州鳳凰城近日發生一起令人悲痛的槍擊命案。16日上午，52歲的卡斯特(Danny Kaster)在當地加油站商店排隊上廁所時，一名25歲男子富蘭克林(Deondre Franklin)突然插隊，卡斯特隨即出聲制止，提醒對方「後方有人在排隊」，不料富蘭克林竟大聲叫囂，隨後雙方爆發爭執。根據現場目擊者描述，兩人一度吵到要「出去解決」，沒想到就在步出廁所後不久，便傳出多聲槍響。
美國一名52歲男子卡斯特(Danny Kaster)因制止他人上廁所插隊而被槍殺，事件曝光後，許多網友捐款支援家屬辦葬禮。（圖／翻攝GoFundMe官網）
排隊口角引發殺機！監視器戳破兇嫌謊言
根據國際報導，警方獲報趕抵現場時，發現卡斯特倒臥在男廁門外血泊中，臉部、肩膀與腿部多處中彈。兇嫌富蘭克林於案發隔日向警方自首，他聲稱當時因沒看到排隊人龍才誤闖，並辯稱卡斯特面露敵意，還一路尾隨他，於是他出於「自我防衛」才開槍。然而，法院文件揭露的監視器畫面卻直接打臉這番說詞。影像顯示，當時是富蘭克林緊跟在卡斯特身後走出廁所，並突然掏槍指向卡斯特連開數槍。直到卡斯特倒地不起，富蘭克林才與一名女子駕車逃離現場。
卡斯特(Danny Kaster)被槍殺後，嫌犯目前被指控二級謀殺罪，並以100萬美元保釋金遭到羈押。（圖／翻攝GoFundMe官網）
卡斯特(Danny Kaster)親友在募捐平台開放大眾捐款，希望能籌措突然發生的喪葬費用。（圖／翻攝GoFundMe官網）
家屬悲慟發起募款
這場「排隊命案」摧毀了一個平凡的家庭，卡斯特的親友悲痛地表示，弟弟當天只是像往常一樣出門上班，卻因為一句再正常不過的提醒而永遠無法回家，「這是一場噩夢，我們完全接受他竟然再也回不來了」。目前家屬與好友已在GoFundMe上發起募款，希望能籌措突如其來的喪葬費用。而富蘭克林目前被指控二級謀殺罪，並以100萬美元保釋金遭到羈押，當地民眾也自發性在事發加油站外設置紀念區，為這位因正義感喪命的勇者哀悼。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：52歲男「制止插隊」慘遭射殺！25歲槍手辯「我怕被打」遭監視器戳破謊言
更多民視新聞報導
前空服員「騙飛」4年獲百張免費機票！專家曝可能原因
這甜點形狀「神似女性私密處」！18禁模樣嚇壞網
忠犬守主人最後一夜！一路狂奔「4公里」追靈車
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 310則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 6則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 10則留言
搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4則留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝
同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
再傳醫療暴力！108公斤醉男揮拳爆打護理師釀腦震盪 中港澄清醫院：絕不寬貸施暴者
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導台中市西屯區澄清醫院中港院區昨（21）日清晨發生一起醫療暴力事件。一名26歲男子酒後自殘，在妻子陪同下送往急診室治...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
勇消詹能傑摘面罩捨身救人 醫曝：「缺氧太久」搶救50分鐘仍救不回
基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑(41歲)三度闖入火場救援受困的22歲余姓女子，還將氧氣面罩摘下給22歲余女使用，最終因濃煙加劇、長時間缺氧而不幸殉職。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8則留言
新招！ 國際詐騙「轉接」國內規避語音警示 詐1500萬
刑事局電信偵查大隊近期破獲詐騙集團新型詐騙手法，詐團為了讓被害人接到國際詐騙電話，又不會聽到防詐語音警示，利用手機轉接功能，將國外的詐騙電話先打進國內詐騙機房，再轉接給國內民眾，藉此詐取被害人錢財，總...華視 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小
不幸在基隆「台北生活家」社區大火中，因為3進火場救人殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑，目前在桃園市消防局服勤的弟弟詹庭豪，已經火速請假趕來，詹能傑的長官對部屬殉職也痛哭失聲。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
健保愛心專戶獲2筆百萬捐款！亡母遺愛寒冬送暖 退休公務員捐老本護弱勢
健保署台北業務組組長李純馥透露，除了陳女士外，台北業務組也接獲另筆百萬善款，捐款人年約70多歲，經了解她是一名退休公務員，因為高齡經常使用健保，也希望能幫助其他人，指定協助無力繳納健保費弱勢家庭繳清健保欠費，保障其就醫權益，度過難關。健保署分享，25歲的小于...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
41歲勇消詹能傑三進火場殉職 "摘面罩"捨身救人
社會中心／綜合報導基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，甚至把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，但最終無情惡火，還是帶走2人性命，但基隆消防明明配有〝共生面罩〞，為何沒有使用，後續也要調查。民視 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚
社會中心／黃兆康 陳妍霖 胡崇恩 新竹報導台灣非法移工到底有多少？一名泰籍移工''小拉''在台逾期停留一年多，利用臉書PO文，用高薪、工作輕鬆、好賺用詞，吸引4名非法居留的泰國同鄉，一起到工地貼磁磚賺錢，不僅躲在新竹市一處工地內，搭帳篷居住，一人一戶，甚至把鷹架當曬衣場，有如電影版的''寄生上流''，日前被移民署專勤隊當場逮捕。移民署查緝人員，躡手躡腳，在工地內穿梭，甚至還爬上鷹架，新竹專勤隊接獲檢舉，新竹市區一處工地內有非法移工，果不其然....台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚（圖／移民署提供）移民署人員當場查緝詢問「哪一國的？越南的？」被查獲的移工小小聲說，「泰國！」。只見幾個泰籍移工躲在矮牆內，再往裡頭一看，我的媽呀....台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚（圖／移民署提供）「來，起來了，回家啦，都住在這裡喔？」躺在帳篷內睡覺的移工，突然被叫醒，一臉迷迷糊糊，地上鋪滿藍白防水帆布，上面還有帳篷、布袋、行李箱，生活用品、吃食全在地上，不僅1人1戶，加裝門簾、連鷹架都變成曬衣架，5名泰籍移工，為了躲避查緝，直接把工地當成自己家。台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚（圖／移民署提供）移民署中區事務大隊新竹市專勤隊副隊長王懋銓指出，「本隊接獲舉報前往工地查獲5名逾期停留泰籍人士，從事非法工作，該5名泰籍人士為了躲避查察，就在工地內搭起帳篷居住，不僅擺設簡易的生活用品，而且將鷹架當成曬衣場等誇張行徑，儼然是現實版的寄生上流這部影片在台發生，全案經本隊調查後，移送新竹市政府裁處，依就業服務法規定，非法雇主最重可處75萬元罰款，非法仲介最重可處50萬元罰款，另外，意圖營利非法媒介者，可處3年以下有期徒刑，拘役或併科120萬元以下罰金，本署將持續強力查緝非法工作，呼籲民眾請勿以身試法」。移民署查獲，其中一名泰籍移工''小拉''在台逾期停留一年多，利用臉書PO文，用高薪、工作輕鬆、好賺錢等用語，吸引4名非法居留的泰國同鄉，一起到工地貼磁磚賺錢，如今全被查獲，全案將依違反就服法，將小拉裁處10萬，營造公司及雇主也分別被裁處各15萬，全案持續追查還有沒有其他人涉案。原文出處：台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚 更多民視新聞報導男友會幻想「正妹閨蜜」？老司機揭「殘酷真相」！阿蘇火山直升機失事！關鍵20秒靠手機「這功能」求救蘆洲弒雙親命案 逆子廖聰賢被檢聲押禁見民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曾攜手赴大型救災！詹能傑弟弟也是消防員 名字一豪一傑被譽「詹氏兄弟滿門豪傑」如今剩他
基隆市樂利三街社區「台北生活家」昨晚（21日）發生一起重大火災事故，一棟社區大樓2樓民宅不明原因起火，消防人員到場搜救期間，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑在執行任務時三度進入火場，試圖救出受困的受困之羅姓女子，過程中因缺氧昏厥，送醫搶救後於清晨宣告不治。這名英勇尋職的消防員，其弟弟詹庭豪也同樣為打火英雄，兄弟倆名字一「傑」一「豪」，過去也被譽為詹氏兄弟滿門「豪」「傑」，如今傳來哥哥詹能傑不幸殉職噩耗，弟弟急向所服務的桃園市消防局蘆竹分隊請假，趕赴基隆。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 1則留言
阿蘇直升機墜毀"2台人生死未卜" 熊本知事:積極救援
日本熊本知名景點阿蘇火山，昨天發生觀光直升機墜毀事故，除了日籍駕駛、還有台灣一對男女在機上，只是發現機身殘骸後，不見三人蹤影，今天早上當地再度展開陸空搜索，熊本知事強調會積極展開救援，至於失聯遊客的家屬已經趕往日本，預計今天下午抵達熊本。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
基隆民宅暗夜惡火釀2死 消防小隊長為救人殉職｜#鏡新聞
基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區，21日晚間10點多發生火警，火勢猛烈，還伴隨大量濃煙，幾乎籠罩全棟6層樓住宅！疑似起火點的二樓還傳出有住戶受困，基隆仁愛分隊小隊長詹能傑為了救人，三次進入火場，還把面罩讓給受困女子使用，結果自己也受困，最後兩人都不幸罹難。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
一家都是英雄！詹能傑曾與弟弟協助太魯閣號出軌搜救 經歷曝光
基隆「台北生活家」社區大火釀成2死4傷，隊長詹能傑英勇殉職，他深厚的資歷及家庭背景也曝光，弟弟詹庭豪同樣也是資深消防員，兄弟倆曾共同參與太魯閣號出軌、復興航空空難等重大事件的搜救。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 14則留言
烏龍！ 保時捷放停車場無端遭砸 2嫌到案稱「砸錯車」
宜蘭縣 / 綜合報導 最近有民眾到宜蘭旅遊時，入住一間五星級酒店，結果停在停車場的車子，卻無故被破壞，前後的車窗玻璃，都被砸毀，警方循線逮到兩名嫌犯，他們供稱是因為之前有發生過行車糾紛，所以看見同一款車子開進停車場，才會動手報復，但警方追查後才發現，根本是烏龍一場，嫌犯砸錯了對象。保時捷擋風玻璃呈現蜘蛛網狀，後側擋風玻璃，更是直接被敲破兩個大洞。被砸車的車主，看到這一幕傻眼，前一天才從新北市開車，到宜蘭度假，入住共用停車場的五星級酒店，一早要用車時，看到自己的愛車被砸。報警調閱監視器才發現，兩名嫌犯騎機車雙載，進到停車場，疑似拿擺在現場的滅火器，外加自備榔頭，把停放在停車格裡的白色保時捷，敲成這副模樣。警方調閱監視器後，很快鎖定兩名男子，他們到案時供稱，日前曾在宜蘭和一輛白色保時捷，發生行車糾紛，路過附近看到，疑似同一輛車開進停車場，兩人一路尾隨，趁深夜動手砸車洩憤，不過警方比對車牌後發現，真正發生行車糾紛的車輛，和被砸的保時捷，車牌後4碼數字一樣，但前面的英文字母不同。民族所所長吳永望說：「在犯罪現場也查扣相關犯案工具，後續會以毀損罪移送宜蘭地方檢察署偵辦。」只憑印象認車結果砸錯車，鬧出大烏龍，兩名嫌犯除了面臨刑責，後續還得賠償，高價進口車的修理費用。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言