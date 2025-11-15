52歲生日沒放假！ 賴瑞隆合體阿龐、梁佑南岡山市場拜票

立委賴瑞隆今（15）日選在自己52歲生日這天，攜手藝人阿龐及梁佑南走進岡山文賢市場，吃小吃、聊行銷，展現他「生日時也不忘跑基層」的拚戰氣勢。（賴瑞隆服務處提供）

為搶攻民進黨2026高雄市長提名，立委賴瑞隆今（15）日在自己52歲生日這天依舊馬不停蹄，攜手藝人阿龐及梁佑南走進岡山文賢市場，吃小吃、聊行銷，展現他「生日時也不忘跑基層」的拚戰氣勢。賴瑞隆強調，高雄已從重工業城市蛻變為多元面貌的城市，他希望未來把高雄推向真正的國際港灣城市，讓更多人「來高雄，愛高雄」。

賴瑞隆提到，高雄從重工業城市如今蛻變為國際化城市，許多國際企業及大型盛事來到高雄，也讓高雄面貌更多元，岡山是全球金屬扣件的重要基地，更是串連高雄及台南產業發展的重要樞紐，在變化多端的國際局勢下，各項傳產、扣件、半導體及航太等聚落的扣連都至關重要。

曾任高市府新聞局長與海洋局長的賴瑞隆，對「城市行銷」格外有感。他在市場沿路幫阿龐和梁佑南推薦米香、花枝丸、酥餅、豬血湯等在地小吃。賴瑞隆說，菜市場對他來說是最熟悉、最有感情的地方，他從小就在市場長大，很喜歡菜市場熱鬧、充滿人情味的感覺

途中路過肉粽攤，讓賴瑞隆瞬間化身「回憶殺」，直呼自己小時候就是靠肉粽補充小運動員的體力，自嘲「把自己吃成小胖子！」活動尾聲，阿龐與梁佑南驚喜拿出生日蛋糕替賴瑞隆慶生，現場笑聲不斷，非常熱鬧。

