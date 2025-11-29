52歲男存千萬提早退休！1原因不到2年又回職場：差點害死自己

國際中心／游舒婷報導

提前退休是不少人的夢想，但日媒報導了一名男子的退休生活，恐不像外界想像的光鮮亮麗。日本一名男子累積了千萬資產後開心辭去工作，沒想到僅維持2年，他就撐不住回到職場工作，背後原因也曝光了。

日男存了一筆錢爽退休，結果不到2年就重回職場。（圖／資料照）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，52歲的日本男子佐藤義明（化名）在50多歲時資產突破1億日圓（約新台幣1984萬元），加上投資獲益，他早早就規劃了退休，離開公司後開始他的自由生活，每天睡到自然醒、沉迷看劇不出門，還養成早上起來就酗酒的習慣。

長時間下來，日夜顛倒的生活作息讓他的身體開始抗議，某天他從沙發醒來時頭暈站不住，就醫後被告知自律神經失衡，背後原因就是他長期不正常的作息，醫師的診斷讓佐藤義明驚醒，自己退休後的生活正在毀掉他的身體。

經過調整後，佐藤義明身體終於慢慢恢復，但是他意識到如果再跟之前一樣，他的身體終究會被搞垮，於是他開始找短期打工，慢慢找回之前工作時的作息和生活的踏實感，不到兩年，他選擇重回正職。

日本專家就分析，日本像佐藤義明這樣「退休後又重回職場」的案例並不少見，多數人剛開始脫離工作確實幸福，但人一旦擁有無限的時間，反而容易迷失、空虛，建議可以好好退休生活，重新探索適合自己的生活節奏。

