52歲男星為妻「籌600萬換肝」陳曉東伸援手 親曝探病情況

海俊傑為妻籌600萬手術費，陳曉東親曝探病情況。（圖／微博 海俊傑）

香港男星海俊傑曾演出《新楚留香》、《倚天屠龍記》、《逆天奇案》等戲劇，他8日突然拍影片透露老婆罹患急性肝硬化，急需進行換肝手術，但還差80萬港幣（約新台幣320萬元）的手術費用。消息公開後，立刻掀起外界關注，男星陳曉東也證實曾到醫院探望對方，並直言願意提供幫忙。

海俊傑8日在影片中激動哽咽，哭訴老婆病情非常危急，近兩天是進行肝臟移植的關鍵時刻，隨即引起外界關心。而經過一夜之後，海俊傑透過香港TVB回應近況，坦露一開始心情的確很混亂、很無助，想不到影片造成很大反應，他感謝公司、老闆、好友和所有人的幫忙，「感激現在太太的狀況，仍舊努力著。祝福大家身體健康，有新的動向會再通知大家」。

對此，陳曉東坦承到過醫院探望海俊傑夫妻，表示情況適合進行手術的話，願意在金錢上提供幫助，「非常擔心、心痛，一直與他們家人保持聯繫，最近有到廣州探訪，詳細和其他不多說了，謝謝給予空間」。與海俊傑同門的女星關家敏則坦言，沒想到病況這麼嚴重，「直到前幾天參加活動，他才悄悄告訴我嫂子的身體不太舒服。看到海俊傑那張臉，我心裡也挺不是滋味的。真心希望嫂子和海哥都能順利度過這次難關！我認識的嫂子一向是個特別開朗樂觀的人」。

海俊傑日前透露，老婆6天前就已到醫院休養，8日是在加護病房的第3天，「醫生說這裡已經沒問題了，肝臟也有了，再過一兩天就能換」，但高達150萬港幣（約新台幣600萬元）的手術費用，目前已籌得70萬港幣（約新台幣280萬元），距離目標仍差了一大半，期盼外界能伸出援手。

