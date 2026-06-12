52歲男胸痛！不到2天惡化成罕見膿胸

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▲有患者出現劇烈胸痛，檢查發現感染罕見細菌。（示意圖／取自 Pixabay ）

[NOWNEWS今日新聞] 台中烏日一名52歲業務因工作關係經常應酬飲酒，每天喝半瓶的威士忌有3至4年之久，長期吸菸、嚼食檳榔，患有高血壓、高血脂等疾病。今年5月中旬因突發性左側劇烈胸痛，前往急診就醫，原以為是工作搬重物引起拉傷，沒想到竟是感染罕見｢微小微單胞菌｣，短短36小時病情惡化至膿胸。

收治個案的烏日林新醫院癌症副院長暨胸腔內科醫師許人文說，患者歷經內科肋膜腔插管引流，外科手術肋膜剝離術，再搭配抗生素治療，終於從鬼門關搶救回來，順利出院。

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胸痛深呼吸加劇 醫：肺部感染嚴重

許人文指出，病人就醫前已咳嗽2天，雖無發燒但有畏寒情形，胸痛會因深呼吸而加劇，原本從胸部X光影像顯示「無明顯肋膜積水」，但嚴重胸痛，因此進一步安排胸部電腦斷層檢查，及抽血檢驗。

▲個案長期吸菸、嚼食檳榔，患有高血壓等，還有牙周病問題。（圖／烏日林新醫院）

影像顯示左下肺葉有2公分實質化不規則的陰影，肋膜輕微增厚，抽血檢查白血球與發炎指數皆上升，判定為「肺炎」收住院治療。

住院後，病人接受廣效型抗生素治療，隔天胸痛不僅未改善，反而延伸至左後頸及整個背部。許人文說，當時警覺病情有異，再次安排胸部X光檢查，發現左側胸腔已形成中等量肋膜積水，從肺炎進展至「膿胸」僅短短36小時。

後續替病人做超音波掃描，進行引流並會診胸腔外科醫師進行肋膜剝離手術，徹底清除感染組織及膿液後，由於肺部感染嚴重，手術後病人血氧降低，呼吸困難，在加護病房治療觀察2天，才轉到普通病房。

罕見細菌感染 醫：主要存在口腔內

許人文表示，微小微單胞菌主要存在於口腔、牙周組織及腸胃道，屬於厭氧菌，臨床培養不易。在抽取病人肋膜積水時，立即將肋膜積水注入密封之厭氧培養皿內，才能夠培養出細菌。

最終成功找出病患膿胸的真正元凶為「罕見微小微單胞菌感染。」

許人文提醒，病人雖僅有糖尿病前期，血糖控制尚可，但長期大量飲酒可能導致免疫力下降，加上本身有牙周病及口腔衛生不佳等問題，推測因此增加感染風險，以及因口腔細菌吸入呼吸道後造成肺部感染，進一步演變為罕見膿胸。

許人文醫師呼籲，世界衛生組織已將酒精列為第一類致癌物，長期過量飲酒不僅會增加癌症風險，也可能削弱免疫功能，提高感染機率。醫師說，經此次住院治療後，患者不僅成功戒除菸酒，也決定積極治療牙周病、改善口腔衛生習慣。

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