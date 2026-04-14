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52歲男腹痛一檢查竟是「癌王」 醫：血糖控制也沒用
台中一名52歲男性患者確診糖尿病5年，糖化血色素始終維持在6.5%以下，血糖控制成績亮眼，卻在近期因持續腹部悶痛就醫，意外發現胰臟長了3.5公分的腫瘤，確診為胰臟癌。
台中平等澄清醫院內分泌科主任林幸宜指出，這個案例凸顯了一個關鍵問題：良好的血糖控制並非罹患胰臟癌的保證。 該患者因腹部悶痛、飽脹感且進食量減少而就診。抽血檢查發現腫瘤標記CA19-9高達718.92u/ml，遠超過正常值37u/ml的標準。由於胰臟腫瘤位置較深，常受腸胃道氣體阻擋導致腹部超音波產生盲點，最後經由腹部電腦斷層檢查，才確診為胰臟癌。
林幸宜強調，胰臟癌早期症狀極不明顯，且缺乏特異性診斷指標，這使得早期發現異常困難。更值得關注的是，糖尿病與胰臟癌之間存在複雜的雙向關係，兩者在臨床上呈現相互影響。若民眾出現「無家族史卻在50歲後發病」等3大警訊，應提高警覺，必要時結合電腦斷層或核磁共振進行確診。
儘管血糖控制無法完全預防胰臟癌，但其防護效果仍然顯著。林幸宜引述去年9月針對46萬名糖尿病患者長達近10年的追蹤研究指出，血糖控制良好（糖化血色素小於7%）的患者，罹患胰臟癌的風險大幅降低57%。相反地，糖化血色素每升高1%，風險就增加46%。
另一項去年3月針對225名胰臟癌患者的研究也證實，術前血糖值較高的患者，不僅總存活期明顯縮短，術後併發症發生率也隨之增加。 林幸宜建議，糖尿病友除了定期全身性健檢外，保持良好的血糖控制至關重要。
良好的血糖控制不僅有助降低罹癌風險，也能在不幸罹癌時減輕併發症並提高存活率。他呼籲糖友除了驗血，更應定期進行6大檢查，以便及早發現潛在的癌症風險。
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