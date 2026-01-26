52歲阿杜驚人狀態曝光！曾因恐慌症暴肥走鐘 神隱多年現在長這樣
52歲新加坡歌手阿杜以〈他一定很愛你〉、〈天黑〉等經典情歌紅遍華人圈，獨特沙啞嗓音成為一代人的青春回憶。然而他在出道第二年就因罹患恐慌症與憂鬱症，身心狀況亮紅燈，被迫暫別歌壇，之後更因長期服藥導致身材發福，一度神隱多年，近日他在螢光幕前現身，終於恢復狀態。
曾因服藥暴肥神隱多年 近況曝光
近日阿杜驚喜現身音樂綜藝節目《有歌2》，擔任《棋逢對手》單元助陣嘉賓，與歌手歡子合唱〈越陷越深〉，兩人一登台便展現深厚唱功，默契十足的演出引發網友熱烈討論，而阿杜穩定的狀態、紅潤氣色與明顯瘦回來的體態，更讓不少歌迷直呼：「差點認不出來」、「狀態好到不像52歲」。
在節目中談到再次站上舞台，阿杜表示：「音樂從不會缺席，只因熱愛，便會重逢。」他也開心能與歡子同台合作，格外珍惜每一次演出機會，歡子則回應，能和阿杜合唱是難得緣分，即使曾短暫淡出大家視野，但音樂始終陪伴著歌迷，也再次證明經典好聲音從未被時間淘汰。
回顧過往，阿杜曾在2013年親自坦言罹患焦慮症，長期服藥讓體重失控，外界也不時傳出他「暴肥」、「認不出來」的消息，直到2018年，他才逐步回歸幕前，調整生活步調與心態，重新找回對音樂的熱愛，也讓歌迷看到他慢慢走出低潮的身影。
更多鏡報報導
劉樂妍「賣肉還債」遭傳破產付不起暖氣！本人曬豪宅正面反擊
貝克漢家醜爆料不停！長子布魯克林怒揭婚禮「母子舞」內幕 被要求「不恰當」舉動
《星光》歌手男友驟逝竟遭「大姑」下令24小時搬離！ 連私物都要查收據
整座島替他辦葬禮！冒牌「曼聯傳奇」闖蕩希臘10多年 本尊大器回應
其他人也在看
資深男星市場買菜身影全被拍...昔喊「女友都被媽媽罵跑」成黃金單身漢
45歲港星黃宗澤當年參與《衝上雲霄》一角打開知名，後續還進軍歌壇，成為影視歌三棲的藝人。近日，黃宗澤揹著環保袋在菜市場買菜的身影被網友拍下，居家模樣也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
52歲阿杜比翁立友老2歲！曝近況驚人模樣 曾因恐慌症身材失控走鐘變肥
52歲新加坡歌手阿杜過去曾因為生病一度身材發福，近期重返舞台成功甩肉、重回青春模樣，近況曝光讓歌迷又驚又喜。憑藉〈他一定很愛你〉、〈天黑〉等經典情歌紅遍華人圈的他，近日現身音樂綜藝節目《有歌2》，以穩定狀態與熟悉嗓音，再次證明寶刀未老。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
小七開出3張千萬發票！幸運門市曝光 花23元買泡麵中獎
最新一期11~12月統一發票25日開獎，統一超商共有3位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎1百萬。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
勞動部：勞工去年平均每月加班16.2小時 年增1.5小時
為了解勞工工作狀況及職涯規劃等情形，勞動部發布「2025年勞工生活及就業狀況調查」。勞動部指出，近一年有延長工時者占36.3％，在有延長工時的勞工中，平均每月加班時數為16.2小時，對比上一年度的14.7小時，增加1.5小時。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
影／一甲子的祝福與喜悅 彰化榮家首度與慈濟舉辦歲末祝福
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化榮家與慈濟結緣深厚，慈濟志工多年來每月定期走入榮家，帶領長輩進行團康活互傳媒 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
降低鼻咽癌風險 台大醫院研究：每周一杯綠茶或咖啡有用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 鼻咽癌在台灣仍是常見的頭頸部惡性腫瘤之一，與家族遺傳、EB病毒感染密切相關，醫師提醒，鼻咽癌初期有三大症狀易被忽略，包括「耳悶、鼻涕有血絲、痰有血絲」，若持續超過二周以上，務必提高警覺就醫檢查。而台大醫院針對4千人進行的大型對照研究更發現，只要每周喝一杯（500c.c）綠茶或咖啡，就有助於降低鼻咽癌風險。 台大醫院今...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
高嘉瑜吃醋怨他心只「愛妃」都不「吃瑜」 王世堅：玩笑話而已
民進黨前立委高嘉瑜表態回鍋選台北市內湖南港區市議員，受訪時被問到是否會找王世堅幫忙站台？她笑稱，「我已經非常吃醋」，王世堅現在心裡只有「愛妃」，都不「吃瑜」了！對此，王世堅今（26日）表示，與高嘉瑜是20年好朋友，這是玩笑話，所以她沒什麼用意，純粹博君一笑；她若有需要，他一定義無反顧去幫她。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2則留言
茲韋列夫談及帶著糖尿病上場 像同時進行兩場比賽
（中央社墨爾本26日綜合外電報導）世界排名第3的德國男網名將茲韋列夫正尋求在澳洲網球公開賽摘下生涯首座大滿貫賽冠軍，他近日談及身為球員和第一型糖尿病患者的情況，形容自己在場上像是同時打兩場比賽。中央社 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
搶排皮蛇疫苗補助! 花錢找代排.違停人行道"亂象頻傳"
中部中心／黃毓倫、蔡枘埏、李文華 彰化報導彰化縣政府採購兩萬劑皮蛇疫苗，原本分五梯次分流登記，上週引發排隊之亂，政策急轉彎，改在26日下午，一次釋出4567個名額，結果還是大排長龍，甚至出現新的亂象，有人花錢找人代排，也有不少民眾就近在人行道，違停機車，慘被警察開單！民眾：「我是要來這邊注射也被開單。」婆婆媽媽一個接一個，圍著衛生所工作人員，抱怨來登記皮蛇疫苗，也被開單。衛生所人員：「警察一直站在那邊，你們還敢（違）停我也沒辦法。」老人家被開單，不敢對警察大小聲，只能找衛生所人員吐苦水。這些長輩就近把車停在人行道上，有人直到中午去買便當，才發現被開單！民眾：「我是要來買便當，停在那怎麼給我開單。」民眾：「分號碼牌我不在那，傷腦筋啊。」民眾看著被開單的機車左右為難，就怕人不在場，錯過補助機會。統計到26日下午為止，警方已經開出17張違停罰單。皮蛇疫苗為什麼會搶翻天，就是因為彰化縣65歲以上人口，超過24萬人，縣府只採購2萬劑皮蛇疫苗，提供1萬名長者，每人2劑補助，扣掉弱勢族群，以及首梯登記名額，只剩下4567劑可以登記。彰化縣政府政策急轉彎，一次釋出４５６７個疫苗補助名額。（圖／民視新聞）排最後一號民眾：「我想說（下午）1點半，我這樣很早（10點多）來了耶。」彰化市南西北區衛生所，排第一的長輩，前一天晚上六、七點就來了，早上十點多就已經額滿，候補更登記到數百名。有人沒時間或年紀大無法親自到場，乾脆花錢找代排。代排民眾（變音處理）：「他們年紀很大，他們說叫我排，一個五百兩個一千。」大批人潮湧入，也連帶影響附近早餐店的生意。早餐店業者：「（這樣排隊生意有差別嗎），比較不好（為什麼比較不好），大家都沒辦法進來啊。」早餐店平常可以煎六鍋水煎包，現在常客進不來，比平常少賣兩鍋。鏡頭轉到員林市，同樣也是大排長龍，有人天還沒亮就來幫長輩排隊。民眾（變音處理）：「（你幾點）四點半，不想要讓阿公阿嬤得皮蛇。」花壇鄉這頭也是排排排，前五名都是半夜就來了排第一名民眾：「（你今天幾點來排），（凌晨）三點多。」長輩自備椅子、禦寒衣物來排疫苗補助。（圖／民視新聞）皮蛇一但發作，痛起來真的要人命，得過的或是看過人得的，都知道有多痛，政府補助兩劑疫苗，排到的只要自付六千元，現省一萬，難怪會造成排隊旋風！原文出處：4567份皮蛇疫苗補助搶翻天！代排、違停亂象頻傳 更多民視新聞報導高齡防護新里程！彰縣推動皮蛇疫苗補助 助長者遠離隱形疼痛彰縣府皮蛇疫苗施打優惠 現場限量搶翻爆衝突不用摸黑排隊了! 彰化皮蛇疫苗政策大轉彎民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
俄媒：俄菁英大學誘騙學生入伍 提供200多萬元獎金
（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯媒體報導，一些俄國知名高等教育院校正在提供豐厚獎金來鼓勵學生從軍擔任非戰鬥職，但法律專家警告，這項招募行動利用欺騙手法，將年輕學子推入戰火。中央社 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
影后自帶光環！61歲張曼玉朝聖BLACKPINK 包緊緊仍被認出「真實狀態」掀暴動
世界級女子夯團BLACKPINK的世界巡演「DEADLINE」，昨（24日）起一連3天移師香港啟德主場館開唱，不僅場場秒殺，就連已淡出螢光幕的影后張曼玉都是座上賓，被觀眾捕獲到場朝聖，意外成為焦點。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
畫出地球人都懂的作品！貼圖創作者亞拉揭秘「萌力」變現的佛系心法
想要打造下一個紅遍亞洲的貼圖角色嗎？祕訣可能比你想像的更單純——「一直畫」就對了！「LINE貼圖2026 創作者講座」近日舉行，不僅邀請到文策院剖析台灣圖像角色市場研究報告，更集結了台灣知名創作者亞拉（貓貓蟲咖波），以及剛以「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」拿下 2025 年台灣原創貼圖排行榜冠軍的日本當紅創作者 Nishimura Yuji（西村優志），一同暢談從靈感誕生到 IP 經營的三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
校園禁用抖音？數發部：納高風險清單交由教育部評估
（中央社記者趙敏雅台北25日電）為防範兒少接觸不適齡內容及潛在資安風險，數發部首度提出資安高風險APP清單，將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單，同時，也盤點市售熱門遊戲，按遊戲內容與性質分類普遍級、保護級與限制級等，並首次彙整限制級遊戲清單，一併提供教育部參考。中央社 ・ 1 天前 ・ 2則留言
肩膀痛就是五十肩？ 女老師竟是旋轉肌袖撕裂！
60歲的女老師肩膀痛了3個月，穿衣、提包、寫黑板都很困難，夜裡更是痛到無法安眠，還以為是常見的五十肩。沒想到中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師葉詩翰檢查卻發現，她是患了常見但一般人普遍不知的「巨大旋轉肌袖撕裂」，他花2個小時，用微創關節鏡旋轉肌袖修補，再結合「自體肱二頭肌轉位術」增強修復後，女老師住院自由時報 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
求未知力量庇佑？看賈董「拜鳳梨」 霍諾德這表情逗樂眾人
向天地神明祈求行動平安是台灣常見習俗，在美國赤手攀岩專家霍諾德（Alex Honnold）一起挑戰爬台北101前，101董事長賈永婕就帶領他與Netflix等團隊進行祈福儀式，有趣的是，當時賈永婕端紅盤「拜鳳梨」，霍諾德站在後方看得一臉疑惑，外國網友事後也不解提問。太報 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
被拱出來選台北市長 賈永婕崩潰拒絕：選舉一點都不好玩
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（1/25）成功挑戰徒手攀登台北101，獲得全球關注熱議，不少人好奇幕後準備過程，也大讚台北101董事長賈永婕有氣魄有勇氣，有網友甚至提議她應出來選台北市長。對此，賈永婕今日（1/26）稍早回應，「請不要叫我選舉！選舉一點都不好玩！」太報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
小羅勃甘迺迪「極端飲控」瘦身有成！20天內甩肉9KG
美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）日前公開分享自己實行的極端飲控法，主要以肉類和發酵食品為主，稱20天內減輕了9公斤體重、一個月內減少了40%的內臟脂肪，引發醫學專家關注。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
6旬夫妻計畫環遊世界！獨生女「為1事」跑回家 3年燒完爸媽退休金
日本網站THE GOLD ONLINE報導，65歲的山本和子（以下皆為化名）與68歲的丈夫浩一結婚多年，2人的獨生女已出嫁。幾年前浩一退休後，夫妻領取約2,500萬日圓（約新台幣503萬元）退休金，不僅房貸已清償，每月年金收入約23萬日圓（約新台幣4.6萬元），生活無虞，甚至計畫展開國外...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
54歲黎姿山徑慢跑被捕捉！貼身瑜珈褲洩「蜜桃臀」 少女級體態震撼全網
被譽為「香港第一美女」的 54 歲資深玉女黎姿（現名黎珈而），即便退出演藝圈多年轉戰商場，其一舉一動仍是鎂光燈焦點。近日，她在社群平台分享帶著愛犬爬山的日常照，畫面中她穿著極其貼身的專業運動服，零贅肉的勻稱曲線與傲人的「蜜桃臀」線條一覽無遺，緊緻的體態讓廣大網友驚嘆：「這背影根本是 20 歲少女！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
曾和玉女歌手同住宿舍相依為命…阿杜神隱多年 被爆身材走樣現在變這樣
52歲的新加坡歌手阿杜，唱紅過《他一定很愛你》等熱門K歌，還曾和天后江蕙合唱過《夢中的情話》，過去也曾入圍台灣金曲獎最佳新人獎，多年前他曾被爆「胖到認不出來」，但這兩天他現身節目，狀態不錯，氣色也很好，引起網友討論。去年新加坡玉女歌手蔡淳佳來台，聊到往事曾談到早期來台發展的回憶：「那時我跟阿杜一起住自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言