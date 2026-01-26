52歲阿杜驚人狀態曝光！曾因恐慌症暴肥走鐘 神隱多年現在長這樣

阿杜的狀態恢復。翻攝阿杜微博

52歲新加坡歌手阿杜以〈他一定很愛你〉、〈天黑〉等經典情歌紅遍華人圈，獨特沙啞嗓音成為一代人的青春回憶。然而他在出道第二年就因罹患恐慌症與憂鬱症，身心狀況亮紅燈，被迫暫別歌壇，之後更因長期服藥導致身材發福，一度神隱多年，近日他在螢光幕前現身，終於恢復狀態。

曾因服藥暴肥神隱多年 近況曝光

近日阿杜驚喜現身音樂綜藝節目《有歌2》，擔任《棋逢對手》單元助陣嘉賓，與歌手歡子合唱〈越陷越深〉，兩人一登台便展現深厚唱功，默契十足的演出引發網友熱烈討論，而阿杜穩定的狀態、紅潤氣色與明顯瘦回來的體態，更讓不少歌迷直呼：「差點認不出來」、「狀態好到不像52歲」。

阿杜（左）和歡子合唱。翻攝阿杜微博

在節目中談到再次站上舞台，阿杜表示：「音樂從不會缺席，只因熱愛，便會重逢。」他也開心能與歡子同台合作，格外珍惜每一次演出機會，歡子則回應，能和阿杜合唱是難得緣分，即使曾短暫淡出大家視野，但音樂始終陪伴著歌迷，也再次證明經典好聲音從未被時間淘汰。

阿杜一度暴肥。翻攝微博

回顧過往，阿杜曾在2013年親自坦言罹患焦慮症，長期服藥讓體重失控，外界也不時傳出他「暴肥」、「認不出來」的消息，直到2018年，他才逐步回歸幕前，調整生活步調與心態，重新找回對音樂的熱愛，也讓歌迷看到他慢慢走出低潮的身影。



