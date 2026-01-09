52萬筆會員資料傳遭暗網兜售 好市多嚴正澄清

台灣好市多會員人數超過400萬人，日前卻有駭客在暗網聲稱竊取52萬6000筆會員個資並公開兜售，對此業者昨（8）日嚴正澄清，經內部查證後確認相關資料並非會員個資，強調將對不實指控保留法律追訴權。

好市多。（資料照／中天新聞）

自稱「Solonik」的駭客在暗網宣稱，盜走台灣好市多會員的姓名、身分證字號、電子郵件、帳號及密碼等敏感資訊，並於7日釋出部分樣本供人下載，還稱民眾可付費購買完整資料包。相關消息在網路曝光後，引發民眾對資安問題的擔憂。

好市多昨日回應表示，經過內部查證確認，相關資料並非好市多會員的個資，也強調未採用外部系統商的資料管理程式，相關系統皆由公司自行開發與維護，資料亦儲存於總公司機房。業者重申，保障會員權益為一貫原則，對於任何不實說法將保留法律追訴權。

