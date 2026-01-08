「52萬筆會員資料」遭外洩兜售？好市多駁：不實指控！將保留法律追訴權

網傳好市多會員個資遭外洩，好市多出面澄清不實指控。 圖：截自Costco官網(資料照)

[Newtalk新聞] 近日網路流傳一張疑似美式賣場「好市多Costco」會員個資外洩的截圖，聲稱顧客資料出現在地下論壇，供民眾付費取得，引發外界疑慮。台灣好市多嚴正澄清，該資料並非好市多會員資料，也未發生個資外洩，對於不實指控將保留法律追訴權。

網路流傳一張疑似「好市多Costco」美式賣場會員個資外洩的截圖，內容聲稱約有52萬6千筆顧客資料出現在地下論壇。從流傳的截圖可見，疑似有人在暗網論壇兜售資料庫，內容包含姓名、身分證字號、住址、電子郵件等個人資訊，並宣稱可付費取得完整資料，引起網友議論。

對此，好市多出面回應，經內部檢視確認，並非會員資料，嚴正否認相關指控。好市多說明，公司並未採用外部系統商的資料管理程式，所有相關系統皆由內部自行開發與維護，資料儲存於總公司機房，對於不實指控將保留法律追訴權。

