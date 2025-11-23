52萬IG才消失！家寧突上新片「被打槍秒變臉」網酸爆

娛樂中心／周希雯報導

YouTube情侶檔「眾量級」分手後決裂，家寧的全家不僅遭檢方起訴，還遭舊愛Andy抖出各種黑料、甚至涉嫌「找人處理他」，雙方至今仍為帳本對簿公堂。近期家寧被發現，擁有52萬粉絲追蹤的IG、Threads帳號突然消失，令各界瘋猜背後原因，不過家寧懶理外界聲音、依舊更新YT頻道，但昨（22日）上新片依舊被負評灌爆，被網友狠嗆「妳連帳號都沒保住！」

家寧單飛後不斷嘗試各種題材、從一開始做菜到後來旅遊、美食、帶跳有氧操都有，內容可謂包山包海，可見她想復出的決心。近日她換上宛如大學生的青春裝扮，來到板橋的「黃石市場」拍美食片，透露自己暌違10年再度探訪，就是想重溫當年最熟、回味無窮的味道，「我的大學回憶都回來了」。片中，家寧邊逛街邊向鏡頭介紹周圍店家，一度想訪問攤商但被打槍，但對方後來還是親切與她閒聊，後來在市場內嗨吃各種在地小吃，還預告會有下集；似乎想透過美食喚起粉絲與她的共同回憶。

廣告 廣告

家寧「突上新片」不甩52萬IG消失！被攤販打槍「瞬間變臉」網灌爆：裝的

家寧（右）想訪問攤販被打槍。（圖／翻攝「秘月期POPOO」YouTube）

家寧「突上新片」不甩52萬IG消失！被攤販打槍「瞬間變臉」網灌爆：裝的

家寧想訪問攤販被打槍。（圖／翻攝「秘月期POPOO」YouTube）

不過影片上傳近1天後，點閱率仍為破萬，反倒留言區再被負評灌爆，不少網友狠酸，「感覺像裝出來的，跟以前不一樣」、「說話表情實在太浮誇做作了」。還有人揶揄起家寧IG消失，「YT看要不要也順便刪一刪」、「看一篇檢舉一篇終於ig沒了，我等FB什麼時候會不見」、「IG被封了！舒服」、「妳連帳號都沒保住」。

家寧「突上新片」不甩52萬IG消失！被攤販打槍「瞬間變臉」網灌爆：裝的

家寧新片的點閱率依舊不如預期。（圖／翻攝「秘月期POPOO」YouTube）

據悉，家寧IG原先擁有52萬粉絲追蹤，不過近期被發現突然消失不見，至今點入仍顯示「找不到用戶」，連Threads帳號也一起憑空消失，僅TikTok、臉書帳號和Youtube頻道未受影響，不過，事後有網友挖出疑似家寧IG新帳號「chianing.baby」，主頁內容寫著「原帳號530k粉絲無預警被登出」，只追蹤眾量級官方IG，一度被網友發起抵制。

原文出處：家寧「突上新片」不甩52萬IG消失！被攤販打槍「瞬間變臉」網灌爆：裝的

更多民視新聞報導

網美柬埔寨失聯竟是涉詐被逮！素顏落網「驚天落差」網嚇壞

神級Coser買股出事！剛開戶「秒負債10萬」嚇壞：不玩了

下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷

