52萬IG突消失！家寧頻道曬新片挨酸「訂閱只剩7萬」 不忍發聲了

娛樂中心／台北報導

家寧發布新片。（圖／翻攝自Youtube）

YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，22日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。28日她更在頻道上傳新影片，分享自己走訪板橋黃石市場以及品嚐巷弄美食的心得感想。影片曝光後，有網友留言酸她「訂閱剩7萬還發片」，結果釣出家寧親自回應。

家寧親自回覆網友的留言。（圖／翻攝自YouTube）

根據觀察，家寧IG主頁已完全無法搜尋，舊貼文與追蹤數全數歸零，僅剩Facebook 與 YouTube 頻道仍可正常運行。由於她本人尚未對外回應，不少人認為帳號可能遭惡意檢舉導致停權；不過也有網友懷疑是她主動刪除帳號以避風頭，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。

如今她在頻道發布新影片，只見她穿條紋上衣，以一身輕便休閒的造型穿梭在攤販與小吃店之間。更形容自己走進這裡，聞到這些熟悉香味的那一刻，內心深處某個開關彷彿被瞬間啟動，掀起網友留言討論。同時也有人在她的影片留言區開酸，直指她的頻道人氣大不如前，寫下：「訂閱只剩7萬多，還在發影片喔？」對此家寧親自現身回覆，並且堅定地表示：「會繼續努力分享更多好內容給大家的！」



