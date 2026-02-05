52 坪毛胚屋蛻變現代奢華，台中綠園道上的摩登私人居所

編輯 陳思靜｜圖片提供 大雄室內設計Snuper Design

當事業的版圖跨越國界，世界各地的繁華在眼底逐一褪去，對於長年往返國際的台商企業家而言，所謂的奢華不再是質材的堆砌，而是一種能讓心靈緩慢停靠的餘裕。這間位於台中市中心綠園道旁的 52 坪毛胚屋，便是這份餘裕的最終載體。



步入玄關，一抹如女性高跟鞋後跟般的優雅曲線收邊，為返家儀式注入了柔性力量，特殊漆與金屬的交織，預告了空間的不凡質感。設計師大膽打破原始格局，將空間精煉為兩房兩廳，為夫妻與成年孩子打造出前所未有的開闊尺度。最令人驚嘆的莫過於天花的軸線轉折，優雅曲線修飾了建築樑體，並以 45 度斜切延伸，使客餐廳形成如拋物線般的動勢。坐在廳區，都市輪廓與遠山風景彷彿被延攬入室，空間層次隨光影自然流動。



細品室內，每一處材質運用都訴說著國際視野。客廳主牆選用義大利 Salvatori 卡拉拉白石，細緻的質地散發出內斂的精品氣息；Minotti 咖啡色沙發則以穩重之姿，呼應屋主成熟且優雅的生命閱歷。一旁的深色主牆巧妙隱藏了通往主臥的動線，懸浮櫃結合奢石背板，展現出極致的都會精緻感。餐廚區則由 Boffi 廚具主導，在工業感與優雅間取得完美平衡，讓烹飪成為一種時尚享受。

轉入主臥室，色調轉為深邃的沉穩安寧。設計師別具匠心地將床前樑體以鏡面包覆，將窗外整片綠園道的蔥鬱風景折射入室。透過精湛的設計，讓生活不再是奔波，而是在綠意與精工的環抱中，享受那份大器內斂的歲月靜好，造就歸家的尊榮。

大雄室內設計Snuper Design／大雄設計團隊

地址：台北市內湖區新湖一路303號2樓

電話：02-26587585

Email：snuperdesign@gmail.com

網站：http://www.snuperdesign.com/

