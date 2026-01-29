520業者無懼關稅 齊聚台南車展
台南車展已舉辦4年，多家進口汽車商今年受美國關稅衝擊取消參展，首度主辦的工商時報仍號召520家廠商參展、再創新高，活動29日登場，展期至2月1日。機車廠商受地方政府釋放利多政策，設展廠商大增，重機與汽、機車配件市場更被看好。
今年的台南車展分為「新車暨能源車區、重機暨2輪車區、汽機車零配件區、周邊產業區」，匯聚多款新車、進口豪華車、重機與最新改裝部品，民眾可一次掌握家庭休旅、通勤代步、高性能改裝與騎士文化等多元市場訊息。
受美國關稅衝擊，許多進口汽車大廠今年參展意願降低，但活動仍吸引520家廠商進駐設展，其中機車相關攤位大增，主要原因是地方政府有舊車換新車的補助政策。
機車業者表示，今年重機市場以10幾萬元至30萬元的車款銷售最好，來自義大利車款具備457CC的跑車，售價35萬元，歐洲車款卻是國產價格，搶攻重機族群的年輕市場。
今年車展開幕日在大門口停靠12輛法拉利、保時捷、藍寶堅尼與麥拉倫等豪華超跑供民眾免費拍照，其中以1輛價值1800萬元改裝保時捷搭配車展女模陪襯最受歡迎。主辦單位找來日本職人中井啟以手工寬體改造1輛千萬元等級的保時捷997，是展場最吸睛的跑車。
另外還有露營車、重機車展示，展期末還有哈雷大會師與重機聯合快閃活動，屆時預計集結400量重機、18支車隊。
工商時報總經理王儒哲表示，台南有古蹟、美食，每年吸引大批遊客，今年的車展除可提供加裝配件、最新車款等資訊，民眾可在過年前買輛好車犒賞自己。
台南市政府副祕書長林榮川表示，台南的汽、機車零配件如車燈等微型工業，在美國關稅風波中大受影響，經發局與業者溝通，協助克服困難，降低失業率，助傳統產業度過難關。
