520結為連理！辛柏毅妻新婚時甜喊話：最篤定選擇

空軍花蓮基地，上尉飛官辛柏毅昨（6）日晚間駕駛F-16戰機失事，空軍少將江義誠提到這名優秀隊員一度激動哽咽。就連隊長都表示，辛柏毅去年5月就和身為同袍的妻子登記結婚，但因為忙於演訓，因此不斷延後度蜜月，直到最近才有空，去到他一輩子的夢想國度，一回國就飛機失事，妻子悲慟不已。

雙手叉腰抱著頭盔，穿上一身軍綠飛行裝，站在戰鬥機前，擺出自信笑容，他就是飛官辛柏毅。15歲報考軍校，隻身前往台灣，小小年紀就和家人分隔兩地。工作認真上進的他從軍6年，已經成為上尉戰鬥機飛行官，表現相當亮眼。

飛行隊長周明慶上校：「他是一個很優秀的隊員，飛行也很穩定，他平常跟我們隊員的相處也是很融洽。」

辛柏毅更在軍中相識妻子，兩人都在花蓮基地服役，是同袍也是戀人，2025年5月20日是兩人交往一周年，辛柏毅拿著求婚戒，決定攜手共度一生。兩人結婚時，小倆口在社群上曬出多張甜蜜合照，妻子更說，辛柏毅不是命中注定的奇蹟，而是自己最篤定的選擇，光是看文字就覺得好甜好甜。

不過辛柏毅把國家擺第一，清楚知道任務重要，一路到去年年底才去北歐蜜月，結果剛回國2天，一回工作崗位就夜訓墜機。

飛行隊長周明慶上校：「那平常因為戰演訓任務，也沒有時間去度蜜月、請婚假，大部分都是12月、1月、2月比較沒有演訓的空檔，他說去冰島跟芬蘭是他一輩子的夢想。」

空軍少將在記者會上談到隊員失聯，一度激動哽咽。空軍司令部督察長少將江義誠：「最後希望所有國人可以集氣，為我們辛上尉來做祈福，希望可以很順利達成搜救任務。」

各方面表現優異的辛柏毅，在總統賴清德視察飛官時兩人同框，也曾在空軍清泉崗基地展演和參觀民眾親切合照。如今新婚妻子哭到紅腫，只盼摯愛的丈夫平安歸來。

