楊子

愛一個人，其實是需要練習的，尤其是練習把愛說出口。不是不愛，而是不習慣說，不知道該在什麼時候說，也不知道怎麼說才不顯得突兀。於是，很多人把愛藏在心裡，用行動代替言語，用沉默假裝深情，卻忘了，語言本身也是一種溫柔的確認。

我們從小被教導要收斂情緒，不要太張揚，不要把心事攤在陽光下。久而久之，連最簡單的一句我愛你，都變得難以啟齒。不是不真誠，而是害羞，是不知所措，是怕說出口之後，反而顯得笨拙。可偏偏，真正重要的話，若不說出口，往往就錯過了。

廣告 廣告

不知從什麼時候開始，數字成了感情的暗號。五月二十號，因為諧音，被賦予了我愛你的意義。這樣的巧合，其實很可愛，也讓人明白，說愛並沒有那麼困難。只要願意，任何一天都可以是表白的日子，只差我們是否願意承認心裡的那份在乎。

當兩個人成為戀人，那就代表彼此都在心中為對方預留了一個位置。那個位置，不只是現在，更包含未來的想像。於是，一句我愛你，不是承諾的全部，卻是所有承諾的起點。它不一定轟轟烈烈，但一定真實而溫暖，足以在平凡的日子裡，提醒彼此為什麼要走在一起。

有人習慣用訊息說愛，有人用貼圖代替，有人選擇在夜深人靜時輕聲說出口。方式從來不重要，重要的是那份心意有沒有抵達對方心裡。只要是真心的，對方一定感受得到。因為被愛的人，往往比我們想像得更敏感。

愛其實不需要等到特別的節日才表達。它可以是一句早安，一次關心，一個回家的眼神，也可以是輕聲說出的那句我愛你。說得越多，心就越靠近，說得越自然，感情也越穩定。愛不是廉價的重複，而是一次次確認彼此存在的重量。

520只是提醒我們，別再把愛留在心裡。能說的時候就說，能抱的時候就抱，能珍惜的時候就好好珍惜。因為有些話，一旦錯過時機，就只能留在回憶裡反覆練習。既然愛在，就勇敢說出口吧。那一句我愛你，永遠不嫌多，也永遠來得及。